O Superação – Um Projeto de Todos realizou 172 atendimentos no primeiro dia de atividades na Praça José Bonifácio, no Centro de Piracicaba. A iniciativa é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, em parceria com diversas secretarias municipais, e tem como objetivo oferecer atendimento e encaminhamentos para as pessoas em situação de rua.

Os técnicos das secretarias e voluntários realizaram 61 cortes de cabelo, 58 contratos para Frente de Trabalho, 20 internações em clínicas e comunidades terapêuticas credenciadas pela Secretaria de Saúde para pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas,15 inserções no Cadastro Único, seis encaminhamentos para consultas, cinco emissões de certidão de nascimento, quatro encaminhamentos para Casa de Passagem, duas emissões de segunda via de RG e um idoso foi encaminhado para ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos).

A estrutura montada na praça inclui tendas, vans de atendimentos itinerantes da Saúde, como o Consultório na Rua e uma ambulância, além de mesas e cadeiras para as equipes.