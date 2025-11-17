O Superação – Um Projeto de Todos realizou 172 atendimentos no primeiro dia de atividades na Praça José Bonifácio, no Centro de Piracicaba. A iniciativa é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, em parceria com diversas secretarias municipais, e tem como objetivo oferecer atendimento e encaminhamentos para as pessoas em situação de rua.
Os técnicos das secretarias e voluntários realizaram 61 cortes de cabelo, 58 contratos para Frente de Trabalho, 20 internações em clínicas e comunidades terapêuticas credenciadas pela Secretaria de Saúde para pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas,15 inserções no Cadastro Único, seis encaminhamentos para consultas, cinco emissões de certidão de nascimento, quatro encaminhamentos para Casa de Passagem, duas emissões de segunda via de RG e um idoso foi encaminhado para ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos).
A estrutura montada na praça inclui tendas, vans de atendimentos itinerantes da Saúde, como o Consultório na Rua e uma ambulância, além de mesas e cadeiras para as equipes.
Pela manhã, estiveram no local o secretário de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, Edvaldo Brito; o secretário-executivo da pasta, Adriano Camargo; a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valkíria Callovi; além de outros secretários municipais e vereadores envolvidos no projeto.
Entre os atendidos está Fernanda (nome fictício), que vive em situação de rua há cerca de oito anos e buscava internação para tratar vícios. Depois de saber da ação por meio de amigos, ela conseguiu encaminhamento para uma vaga. “Faz tempo que eu queria mudar de vida, mas sozinha é muito difícil. Hoje eu senti que alguém me enxergou de verdade. Quando a gente encontra apoio, as coisas começam a clarear. Estou esperançosa”, afirmou.
Também procurou atendimento Paulo (nome fictício), profissional da área de usinagem que, após um acidente em 2015, passou a se enquadrar em vagas destinadas a pessoas com deficiência. Ele buscava encaminhamento para emprego e fez cadastro na Frente de Trabalho. “Eu passo grande parte do dia na rua ou no Centro Pop. Ter um lugar como este, onde a gente chega e consegue orientação na hora, faz diferença. Vim atrás de uma chance e hoje eu saio daqui mais confiante”, destacou.
De acordo com o secretário de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, Edvaldo Brito, o projeto vai acompanhar a pessoa em situação de rua de maneira integral. “Conseguimos articular serviços que, para quem vive na rua, são muito difíceis de acessar. Nosso compromisso é oferecer oportunidades reais e devolver dignidade para quem deseja recomeçar”, afirmou.
SERVIÇOS – Com o projeto, a população em situação de rua passa a contar com serviços como abordagem social, acolhimento, escuta ativa, inclusão no Cadastro Único e programas sociais, encaminhamento para emissão de documentos, avaliação médica, atendimento pelo Consultório na Rua e CAPS AD, tratamento em clínicas credenciadas, cadastro para vagas de emprego e cursos de qualificação. Além disso, os atendidos recebem kits de higiene com uma troca de roupa, toalha e itens como sabonete, escova e pasta de dente.
COMO AJUDAR – A população pode auxiliar na identificação e informar sobre as pessoas em situação de rua pelos telefones: (19) 99694-1768, (19) 99705-4663, (19) 99446-4389 (Serviço de Abordagem Social), pelo 153 da Guarda Civil Metropolitana e pelo (19) 3426-5979 (Centro Pop).