17 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FEMINICÍDIO

FEMINICÍDIO: Condenado por 2 homicídios mata mulher a facadas

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação PM
A Polícia Militar prendeu o indivíduo e apreendeu a arma branca do crime.
A Polícia Militar prendeu o indivíduo e apreendeu a arma branca do crime.

 Mais um crime brutal de feminicídio foi registrado na manhã desta segunda-feira (17). Uma mulher adulta foi encontrada morta a facadas dentro de uma residência na rua José Pott, no Jardim Campo Verde em Iracemápolis, na Região Metropolitana de Piracicaba. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas, mas a vítima já não apresentava sinais de vida.

VEJA MAIS

Enquanto as equipes atuavam no local do feminicídio, o COPOM informou sobre uma tentativa de furto de veículo ocorrida poucos minutos depois, na rua Gervásio Pelosi — praticamente ao lado da cena do crime. A PM foi até o endereço e encontrou um homem adulto em atitude suspeita.

O indivíduo, com roupas e calçados manchados de sangue, tentou se passar por outra pessoa e forneceu nome falso. Pressionado pelos policiais, ele acabou confessando não só a tentativa de furto, mas também o homicídio da mulher. Segundo o próprio autor, ele desferiu várias facadas na vítima antes de fugir.

Na checagem dos dados verdadeiros, a situação se agravou ainda mais: o homem era evadido do sistema prisional e possuía dois mandados de prisão por homicídio, expedidos pelas comarcas de Bauru e Montes Claros.

Diante das evidências e da admissão do crime, ele foi levado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante. O caso foi registrado e seguirá para investigação da Polícia Civil.

A identidade da vítima não foi divulgada até o momento.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários