Mais um crime brutal de feminicídio foi registrado na manhã desta segunda-feira (17). Uma mulher adulta foi encontrada morta a facadas dentro de uma residência na rua José Pott, no Jardim Campo Verde em Iracemápolis, na Região Metropolitana de Piracicaba. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas, mas a vítima já não apresentava sinais de vida.
VEJA MAIS
- Colisão brutal mata 1 e fere 5 na Rodovia dos Bandeirantes
- Ladrão "mão leve" furta, apanha de populares e acaba preso em Piracicaba
- Desconhecido invade casa com faca, estupra mulher e agarra adolescente em Piracicaba
Enquanto as equipes atuavam no local do feminicídio, o COPOM informou sobre uma tentativa de furto de veículo ocorrida poucos minutos depois, na rua Gervásio Pelosi — praticamente ao lado da cena do crime. A PM foi até o endereço e encontrou um homem adulto em atitude suspeita.
O indivíduo, com roupas e calçados manchados de sangue, tentou se passar por outra pessoa e forneceu nome falso. Pressionado pelos policiais, ele acabou confessando não só a tentativa de furto, mas também o homicídio da mulher. Segundo o próprio autor, ele desferiu várias facadas na vítima antes de fugir.
Na checagem dos dados verdadeiros, a situação se agravou ainda mais: o homem era evadido do sistema prisional e possuía dois mandados de prisão por homicídio, expedidos pelas comarcas de Bauru e Montes Claros.
Diante das evidências e da admissão do crime, ele foi levado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante. O caso foi registrado e seguirá para investigação da Polícia Civil.
A identidade da vítima não foi divulgada até o momento.