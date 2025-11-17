Mais um crime brutal de feminicídio foi registrado na manhã desta segunda-feira (17). Uma mulher adulta foi encontrada morta a facadas dentro de uma residência na rua José Pott, no Jardim Campo Verde em Iracemápolis, na Região Metropolitana de Piracicaba. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas, mas a vítima já não apresentava sinais de vida.

Enquanto as equipes atuavam no local do feminicídio, o COPOM informou sobre uma tentativa de furto de veículo ocorrida poucos minutos depois, na rua Gervásio Pelosi — praticamente ao lado da cena do crime. A PM foi até o endereço e encontrou um homem adulto em atitude suspeita.