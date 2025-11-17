A transferência ocorreu sob custódia de agentes da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). A remoção foi realizada após procedimentos internos da pasta, que não detalhou os critérios adotados para a mudança. A SAP informou apenas que a decisão considerou a organização do sistema prisional do estado.

O ex-jogador Robson de Souza, conhecido como Robinho, condenado por estupro na Itália, foi transferido na manhã desta segunda-feira (17) para um presídio em Limeira, cidade localizada na região metropolitana de Piracicaba, no interior de São Paulo.

Robinho estava preso na Penitenciária 2 de Tremembé desde março de 2024. A unidade abriga detentos envolvidos em casos de grande repercussão e possui setores destinados a internos sob medidas específicas de segurança.

Nos últimos meses, a defesa do ex-jogador havia apresentado um pedido judicial solicitando sua transferência para outra unidade do estado, alegando razões relacionadas à estrutura do presídio e às condições de cumprimento da pena. O pedido, porém, foi negado pela Justiça paulista.

A condenação de Robinho foi confirmada pela Justiça italiana, que o sentenciou a nove anos de prisão por estupro coletivo ocorrido em 2013, em Milão. Em 2024, o Superior Tribunal de Justiça autorizou o cumprimento da pena no Brasil, após o governo italiano solicitar a execução da sentença em território nacional. Desde então, o ex-atleta cumpre pena no sistema prisional paulista.