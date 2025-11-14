A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da fabricação, venda e divulgação dos cafés da marca Vibe Coffee, produzidos no Espírito Santo. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, impede que a empresa continue suas atividades até que regularize todas as pendências sanitárias. Segundo o órgão federal, a medida foi adotada após constatação de falhas graves nas boas práticas de produção, além da ausência de licença sanitária e da falta de registro dos produtos. As irregularidades foram identificadas durante uma inspeção da Vigilância Sanitária estadual, o que levou à proibição total da marca.
Em nota, a Vibe Coffee negou possuir autuações ou processos junto à Anvisa e declarou que ela própria solicitou a vistoria da Vigilância Sanitária do Espírito Santo, buscando orientações técnicas para obter o alvará sanitário. No site oficial da empresa, ainda é possível encontrar cafés moídos e em grãos, feitos com matéria-prima de produtores do Espírito Santo e de Minas Gerais. Apesar disso, a comercialização e a distribuição dos produtos estão temporariamente suspensas em todo o Brasil.
O papel da Anvisa
A Anvisa atua na proteção da saúde pública, garantindo que produtos e serviços disponíveis no mercado sigam padrões de qualidade e segurança. Suas principais atribuições incluem:
- Fiscalizar e regulamentar alimentos, medicamentos, cosméticos, suplementos, produtos de limpeza e equipamentos médicos;
- Emitir registros e autorizações para fabricação e comercialização de produtos;
- Inspecionar fábricas e pontos de venda, prevenindo riscos à saúde;
- Divulgar alertas e orientações à população sobre produtos irregulares;
- Monitorar fronteiras, portos e aeroportos, controlando a entrada e saída de mercadorias sob vigilância sanitária.
A decisão reforça o papel da Anvisa na fiscalização de marcas populares, assegurando que os consumidores brasileiros tenham acesso apenas a produtos com garantia de segurança e qualidade.