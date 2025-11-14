O governo federal ampliou a lista de marcas de azeite proibidas no país desde o início de 2025, após fiscalizações realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério da Agricultura. As ações foram desencadeadas após a identificação de irregularidades em diversos lotes, entre elas adulterações e comercialização sem autorização sanitária.

Segundo o Ministério da Agricultura, algumas marcas foram consideradas impróprias para consumo devido à presença de misturas com óleos de outras origens. As restrições mais recentes atingiram lotes das marcas Royal, Godio, La Vitta e Santa Lucia, bloqueados em novembro após análises laboratoriais confirmarem alterações na composição.

Desde 2024, as inspeções foram intensificadas em várias regiões do país. No período, mais de 70 proibições entre marcas e lotes foram emitidas. As empresas impedidas tiveram produtos recolhidos ou ficaram proibidas de distribuir novos lotes até que regularizem a documentação e as condições de produção.

Marcas de azeite proibidas em 2025