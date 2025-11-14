A partir de dezembro, novos modelos de celulares Android vendidos no Brasil passarão a contar com o recurso “Proteção contra roubo” ativado de fábrica. A medida segue diretrizes de segurança adotadas pelo sistema operacional para reduzir perdas em casos de furto e roubo.

A funcionalidade reúne duas ações principais: o bloqueio por detecção de roubo e o bloqueio remoto de dados. O sistema é capaz de identificar movimentações consideradas suspeitas, como retirada brusca das mãos do usuário ou deslocamento repentino do aparelho, acionando o travamento automático. Também permite que o proprietário bloqueie o dispositivo e os dados à distância por meio de autenticação em conta vinculada.