A partir de dezembro, novos modelos de celulares Android vendidos no Brasil passarão a contar com o recurso “Proteção contra roubo” ativado de fábrica. A medida segue diretrizes de segurança adotadas pelo sistema operacional para reduzir perdas em casos de furto e roubo.
A funcionalidade reúne duas ações principais: o bloqueio por detecção de roubo e o bloqueio remoto de dados. O sistema é capaz de identificar movimentações consideradas suspeitas, como retirada brusca das mãos do usuário ou deslocamento repentino do aparelho, acionando o travamento automático. Também permite que o proprietário bloqueie o dispositivo e os dados à distância por meio de autenticação em conta vinculada.
A Polícia Militar de São Paulo já utiliza um sistema semelhante, chamado “Bloqueio Remoto”, para auxiliar vítimas. Segundo a corporação, mais de 5 mil solicitações foram registradas neste ano por pessoas que tiveram aparelhos furtados ou roubados.
A implementação do recurso nos novos dispositivos amplia as ferramentas de segurança disponíveis aos usuários e integra ações de prevenção já adotadas por órgãos de segurança pública.