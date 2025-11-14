14 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
NOVA FUNÇÃO

Novos celulares Android terão “modo ladrão” ativado de fábrica

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
A nova função será liberda a partir de dezembro
A nova função será liberda a partir de dezembro

A partir de dezembro, novos modelos de celulares Android vendidos no Brasil passarão a contar com o recurso “Proteção contra roubo” ativado de fábrica. A medida segue diretrizes de segurança adotadas pelo sistema operacional para reduzir perdas em casos de furto e roubo.

Saiba Mais:

A funcionalidade reúne duas ações principais: o bloqueio por detecção de roubo e o bloqueio remoto de dados. O sistema é capaz de identificar movimentações consideradas suspeitas, como retirada brusca das mãos do usuário ou deslocamento repentino do aparelho, acionando o travamento automático. Também permite que o proprietário bloqueie o dispositivo e os dados à distância por meio de autenticação em conta vinculada.

A Polícia Militar de São Paulo já utiliza um sistema semelhante, chamado “Bloqueio Remoto”, para auxiliar vítimas. Segundo a corporação, mais de 5 mil solicitações foram registradas neste ano por pessoas que tiveram aparelhos furtados ou roubados.

A implementação do recurso nos novos dispositivos amplia as ferramentas de segurança disponíveis aos usuários e integra ações de prevenção já adotadas por órgãos de segurança pública.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários