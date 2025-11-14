Pesquisadores canadenses confirmaram a identificação de um sapo com formação ocular localizada dentro da cavidade bucal, um registro sem precedentes na literatura científica. O animal foi encontrado na província de Ontário e analisado por especialistas em morfologia e desenvolvimento embrionário de anfíbios.
Segundo o relatório inicial, os globos oculares estavam aderidos ao palato superior, o que fazia com que o animal enxergasse apenas ao abrir a boca. Os responsáveis pelo estudo afirmam que o caso não envolve manipulação artificial, mas resulta de uma mutação observada durante o desenvolvimento embrionário.
Os pesquisadores apontam que a alteração pode ter ocorrido durante a neurulação, fase na qual se formam estruturas do sistema nervoso e dos órgãos sensoriais. Em anfíbios, os campos oculares normalmente se originam no tubo neural e se deslocam para as laterais da cabeça. No exemplar analisado, esse processo teria sido interrompido ou desviado, levando à fusão dos olhos ao interior da boca.
Registros de heterotopia ocular — condição em que estruturas oculares se formam em regiões incomuns — são pouco frequentes. Há relatos isolados em peixes e répteis, envolvendo mutações ou traumas durante o desenvolvimento, mas não com o padrão observado no sapo de Ontário. Estudos de embriologia indicam que falhas em genes reguladores envolvidos na formação ocular, como PAX6, podem estar relacionadas a casos semelhantes.
As causas específicas desse caso ainda são investigadas. Entre as hipóteses consideradas estão exposição a contaminantes ambientais, alterações no habitat ou mutações espontâneas. Ontário concentra áreas com histórico de uso de pesticidas, substâncias que podem interferir no desenvolvimento de anfíbios, grupo sensível a agentes químicos presentes no ambiente.
A equipe responsável afirma que novas análises serão realizadas para compreender os fatores que contribuíram para a formação anatômica observada e para avaliar impactos ambientais associados ao caso.