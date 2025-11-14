Pesquisadores canadenses confirmaram a identificação de um sapo com formação ocular localizada dentro da cavidade bucal, um registro sem precedentes na literatura científica. O animal foi encontrado na província de Ontário e analisado por especialistas em morfologia e desenvolvimento embrionário de anfíbios.

Segundo o relatório inicial, os globos oculares estavam aderidos ao palato superior, o que fazia com que o animal enxergasse apenas ao abrir a boca. Os responsáveis pelo estudo afirmam que o caso não envolve manipulação artificial, mas resulta de uma mutação observada durante o desenvolvimento embrionário.