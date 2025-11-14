Um ataque violento interrompeu a rotina de uma obra no bairro Paulista, em Piracicaba, nesta quarta-feira (12). Um trabalhador teve o rosto brutalmente estourado a socos por um colega após uma discussão que rapidamente virou um cenário de sangue.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, a vítima afirmou que o agressor chegou a ameaçá-lo com uma faca, antes de desferir um soco tão forte que o deixou sangrando e com quatro pontos na UPA Vila Cristina.A confusão terminou com o agressor sendo imediatamente demitido pelo superior da equipe.