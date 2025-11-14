14 de novembro de 2025
Homem soca e estoura rosto de colega de trabalho em Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Freepik
Após ser agredido, o trabalhador levou quatro pontos no rosto.
Após ser agredido, o trabalhador levou quatro pontos no rosto.

  Um ataque violento interrompeu a rotina de uma obra no bairro Paulista, em Piracicaba, nesta quarta-feira (12). Um trabalhador teve o rosto brutalmente estourado a socos por um colega após uma discussão que rapidamente virou um cenário de sangue.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, a vítima afirmou que o agressor chegou a ameaçá-lo com uma faca, antes de desferir um soco tão forte que o deixou sangrando e com quatro pontos na UPA Vila Cristina.A confusão terminou com o agressor sendo imediatamente demitido pelo superior da equipe.

A polícia investiga o caso. Depois de prestar depoimento, a vítima foi liberada para retornar para casa e se recuperar das agressões.

