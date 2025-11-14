O montante representa metade dos R$ 20 bilhões que haviam sido planejados inicialmente. A empresa revisou o objetivo após identificar custos elevados nas propostas apresentadas por instituições financeiras na rodada anterior de negociações conduzida pela atual gestão.

Os Correios iniciaram uma nova etapa de negociações financeiras para obter cerca de R$ 10 bilhões em um prazo de 15 dias. A direção da estatal afirma que o valor é necessário para estabilizar o fluxo de caixa, retomar a capacidade operacional e evitar agravamento da situação financeira. A expectativa é que o empréstimo, com garantia da União, seja formalizado até o fim do mês.

A obtenção do crédito é considerada essencial para dar continuidade ao processo de reorganização das despesas. Entre as medidas previstas está a criação de um novo Programa de Demissão Voluntária (PDV), com meta de adesão de 10 mil empregados. A iniciativa tem como finalidade reduzir gastos com pessoal, o que representaria diminuição anual estimada de R$ 2 bilhões na folha salarial. No PDV anterior, de um universo de 8 mil interessados, cerca de 3,6 mil efetivaram a saída.

A direção dos Correios avalia que será necessário apresentar condições que incentivem maior adesão para atingir a meta definida. As tratativas com os bancos consideram um limite de custo financeiro de até 120% do CDI, patamar comum em operações que contam com garantia da União. A estatal encaminhou propostas a aproximadamente dez instituições e aguarda retorno.

Na etapa inicial das conversas, propostas apresentadas por BTG Pactual, Citibank, ABC Brasil e Banco do Brasil foram consideradas acima do que a empresa pretendia pagar, mesmo com a garantia do Tesouro Nacional. As instituições financeiras consultadas não comentaram o tema.

Impactos na operação