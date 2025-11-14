Moradores da Rua Antonio de Toledo Cunha, no bairro Vila Rezende, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar problemas nas condições do asfalto. Segundo os relatos, há buracos distribuídos ao longo da via, que vêm aumentando com o passar dos dias e afetando a circulação de veículos.

Os moradores afirmam que a situação se mantém há meses. De acordo com eles, pedidos de manutenção foram encaminhados à Prefeitura, incluindo solicitações formais para recapeamento. Segundo os relatos, não houve retorno sobre prazos ou previsão de execução do serviço.