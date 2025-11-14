14 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ALÔ, PREFEITO!

Moradores alertam: buracos na rua aumentam todo dia em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Will Baldine/JP
Há buracos distribuídos ao longo da via, que vêm aumentando com o passar dos dias e afetando a circulação de veículos
Há buracos distribuídos ao longo da via, que vêm aumentando com o passar dos dias e afetando a circulação de veículos

Moradores da Rua Antonio de Toledo Cunha, no bairro Vila Rezende, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar problemas nas condições do asfalto. Segundo os relatos, há buracos distribuídos ao longo da via, que vêm aumentando com o passar dos dias e afetando a circulação de veículos.

Saiba Mais:

Os moradores afirmam que a situação se mantém há meses. De acordo com eles, pedidos de manutenção foram encaminhados à Prefeitura, incluindo solicitações formais para recapeamento. Segundo os relatos, não houve retorno sobre prazos ou previsão de execução do serviço.

Alguns moradores relatam que motoristas precisam desviar dos buracos, o que altera o fluxo do trânsito e gera preocupação entre quem utiliza a rua diariamente. Também há relatos de danos em veículos que passam pelo local.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 
  • Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.

A Rua Antonio de Toledo Cunha é utilizada por moradores da região e por motoristas que circulam entre ruas internas da Vila Rezende. Segundo os relatos, a falta de manutenção tem levado a um aumento gradual na quantidade e no tamanho dos buracos.

O que diz a Prefeitura

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a via já consta na programação de serviços de tapa-buraco, que devem ser executados a partir do dia 24/11.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários