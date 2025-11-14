Moradores da Rua Antonio de Toledo Cunha, no bairro Vila Rezende, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar problemas nas condições do asfalto. Segundo os relatos, há buracos distribuídos ao longo da via, que vêm aumentando com o passar dos dias e afetando a circulação de veículos.
Os moradores afirmam que a situação se mantém há meses. De acordo com eles, pedidos de manutenção foram encaminhados à Prefeitura, incluindo solicitações formais para recapeamento. Segundo os relatos, não houve retorno sobre prazos ou previsão de execução do serviço.
Alguns moradores relatam que motoristas precisam desviar dos buracos, o que altera o fluxo do trânsito e gera preocupação entre quem utiliza a rua diariamente. Também há relatos de danos em veículos que passam pelo local.
A Rua Antonio de Toledo Cunha é utilizada por moradores da região e por motoristas que circulam entre ruas internas da Vila Rezende. Segundo os relatos, a falta de manutenção tem levado a um aumento gradual na quantidade e no tamanho dos buracos.
O que diz a Prefeitura
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a via já consta na programação de serviços de tapa-buraco, que devem ser executados a partir do dia 24/11.