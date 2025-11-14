A proposta da Secretaria da Educação (Seduc) é que cada escola incluída no projeto seja separada em duas unidades distintas, embora ambas funcionarão no mesmo prédio. O governo assegura que nenhum estudante será transferido de endereço físico.

O governo de São Paulo, sob a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), planeja dividir em duas unidades as escolas da rede estadual que possuem mais de 1.200 alunos. O projeto, comunicado às equipes escolares há menos de um mês, tem como objetivo principal facilitar a gestão pedagógica e administrativa das unidades. A informação foi confirmada pelo Metrópoles e pela Folha de S.Paulo.

Na prática, as turmas serão divididas sob a responsabilidade de dois diretores: o gestor atual e um novo. O subsecretário pedagógico da Educação, Michel Minerbo, explicou que a divisão pode seguir diferentes critérios dependendo da estrutura do colégio, como a separação por pavilhões. No entanto, o método mais provável será a divisão por turnos. A Seduc buscará uma especialização por ciclo, como, por exemplo, o ensino médio pela manhã e os anos finais do fundamental à tarde, mas a proposta final será submetida pelas escolas para avaliação.

Questionado sobre a gestão do patrimônio, o subsecretário afirmou que não haverá um terceiro diretor administrativo. A gestão será compartilhada pelos dois diretores, com a possibilidade de um ficar responsável pelo patrimônio e o outro pela alimentação e limpeza, por exemplo. Ambas as unidades resultantes terão, individualmente, menos de 1.200 estudantes.

Próximos passos

A Seduc justifica o projeto alegando que a divisão visa reforçar a gestão pedagógica e melhorar os indicadores de ensino. A pasta se baseia em estudos que indicam que escolas com um número menor de alunos tendem a apresentar melhor desempenho.