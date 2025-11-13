13 de novembro de 2025
MISTÉRIO NA ÁGUA

Cadáver com queimaduras é encontrado em córrego em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Dani Fernanda
Equipes do Corpo de Bombeiros ajudaram a retirar o corpo da água em Piracicaba
 Uma cena de horror tomou conta da Comunidade Renascer, em Piracicaba. O corpo de um homem de 47 anos, com marcas graves de queimaduras, foi encontrado dentro de um córrego nesta quinta-feira (13).

De acordo com testemunhas, moradores avistaram o corpo na água e, em choque, chamaram a irmã da vítima, que correu até o local e reconheceu o irmão parcialmente carbonizado.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada dos peritos da Polícia Científica, que realizaram o trabalho minucioso de investigação. O corpo foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) por agentes funerários, onde passará por exames para confirmar a causa da morte.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para descobrir quem foi capaz de tamanha barbaridade.

