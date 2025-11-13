Uma cena de horror tomou conta da Comunidade Renascer, em Piracicaba. O corpo de um homem de 47 anos, com marcas graves de queimaduras, foi encontrado dentro de um córrego nesta quinta-feira (13).
VEJA MAIS
- Mãe acha filho morto na cama ao chegar do trabalho em Piracicaba
- Grande incêndio destrói loja de colchões e comércios
De acordo com testemunhas, moradores avistaram o corpo na água e, em choque, chamaram a irmã da vítima, que correu até o local e reconheceu o irmão parcialmente carbonizado.
A Polícia Militar isolou a área até a chegada dos peritos da Polícia Científica, que realizaram o trabalho minucioso de investigação. O corpo foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) por agentes funerários, onde passará por exames para confirmar a causa da morte.
A Polícia Civil já iniciou as investigações para descobrir quem foi capaz de tamanha barbaridade.