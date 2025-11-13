13 de novembro de 2025
ALÔ, PREFEITO!

Semáforos urgentes: cruzamento vira problema em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
Nos horários de entrada e saída do trabalho, longas filas se formam nos dois sentidos das vias, o que tem gerado lentidão
Moradores do bairro Água Branca, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do trânsito na região da Avenida São Paulo, no cruzamento com a Avenida Comendador Luciano Guidotti, nas proximidades da Praça Hugo de Almeida Leme.

Saiba Mais:

De acordo com os relatos, o fluxo de veículos aumentou nos últimos meses, principalmente nos períodos de maior movimento. Nos horários de entrada e saída do trabalho, longas filas se formam nos dois sentidos das vias, o que tem gerado lentidão e dificuldade de acesso às ruas próximas.

Os moradores afirmam que a situação ocorre diariamente e que a falta de sinalização adequada contribui para os congestionamentos. Eles defendem a instalação de semáforos e outras medidas de controle de tráfego como forma de organizar a passagem de veículos e pedestres no local.

Alguns motoristas também relataram que o cruzamento apresenta risco de acidentes, especialmente em momentos de maior fluxo, quando é necessário aguardar longos períodos para realizar conversões ou travessias.

  • Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.

O que diz a Prefeitura

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, informa que o trecho da avenida São Paulo, na altura do cruzamento com a Avenida Comendador Luciano Guidotti, corresponde a um segmento da Rodovia SP-127, que atualmente está sob concessão da Colinas e é gerenciada pela ARTESP (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo).
Portanto, o município de Piracicaba, no presente momento, não pode realizar nenhuma intervenção ou implantação de equipamentos de controle viário nesse trecho, por se tratar de área de competência do Estado.

