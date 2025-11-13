Moradores do bairro Água Branca, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do trânsito na região da Avenida São Paulo, no cruzamento com a Avenida Comendador Luciano Guidotti, nas proximidades da Praça Hugo de Almeida Leme.

Saiba Mais:

De acordo com os relatos, o fluxo de veículos aumentou nos últimos meses, principalmente nos períodos de maior movimento. Nos horários de entrada e saída do trabalho, longas filas se formam nos dois sentidos das vias, o que tem gerado lentidão e dificuldade de acesso às ruas próximas.