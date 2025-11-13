O imóvel, localizado na esquina das ruas Santa Cruz e Dr. Octavio Teixeira Mendes, no Centro de Piracicaba, foi adquirido pela empresa piracicabana MC Administração de Bens e Serviços Ltda., sediada no bairro Terras de Piracicaba, cujo sócio majoritário é Matheus Carvalho Chiquito. A companhia apresentou a proposta inicial, fixando o lance mínimo em R$ 2,7 milhões — valor que acabou prevalecendo, já que nenhum outro participante apresentou oferta superior. Com isso, a MC Administração foi declarada vencedora ao final da sessão.

O prédio que abriga a Escola de Música de Piracicaba “Maestro Ernst Mahle” (Empem), instituição mantida pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), foi arrematado nesta quinta-feira (13) em um leilão judicial realizado na modalidade “stalking horse”, formato em que um proponente inicial apresenta o lance mínimo e garante a compra caso não haja ofertas superiores.

O leilão, conduzido pelo leiloeiro oficial Norton Jochims Fernandes e autorizado pela Vara Regional Empresarial de Porto Alegre (RS), ocorreu de forma híbrida, com participação presencial e online por meio da plataforma grandesleiloes.

O prédio, avaliado em R$ 3,986 milhões, tem área total de 1.675 metros quadrados, com 680 m² de área construída. O imóvel é parte do patrimônio da Rede Metodista de Educação, que está em recuperação judicial desde 2021, processo conduzido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). A venda faz parte de um plano de reestruturação financeira da instituição, que prevê a alienação de diversos bens e ativos para amortizar dívidas acumuladas ao longo dos últimos anos.

Segundo a Unimep, a operação envolve exclusivamente o prédio e não interfere na continuidade das atividades pedagógicas e culturais da Empem. A escola seguirá funcionando normalmente no endereço atual por até 180 dias após a homologação judicial da venda, prazo previsto no edital para a transição de atividades. Após esse período, a Empem será transferida para o Colégio Piracicabano, onde manterá sua estrutura de cursos e apresentações.

Com mais de seis décadas de história, a Empem é uma das principais referências na formação musical de Piracicaba e do interior paulista. Atualmente, atende cerca de 75 alunos em cursos de instrumentos, teoria musical e prática de conjunto, além de promover recitais e eventos culturais abertos à comunidade.

A MC Administração de Bens e Serviços Ltda., nova proprietária do prédio da Empem, atua no ramo de gestão e locação de imóveis, e deverá assumir as responsabilidades pela regularização documental do terreno e da edificação, conforme previsto no edital. O processo de homologação da arrematação e pagamento do saldo ocorrerá nos próximos dias, sob supervisão judicial.