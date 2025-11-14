O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes e o Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba realizaram uma cerimônia para entrega de prêmios do projeto Com a Palavra, os Estudantes: um Projeto de Cidadania e Memória. O evento, que integrou a programação da Semana Republicana, ocorreu no auditório do museu na tarde da última quarta-feira (12).
VEJA MAIS:
- Saiba quem é novo dono do prédio da Escola de Música
- 'Gratidão' com Kaléu e convidados acontece neste sábado (15)
A iniciativa desafiou alunos das Escolas Estaduais Moraes Barros e Dr. Prudente de Moraes a desenvolverem trabalhos em dupla com foco nos temas Direitos Humanos, Valores Democráticos e Princípios Republicanos. A relação entre as escolas e o Museu Prudente de Moraes justifica a escolha, visto que os patronos das instituições de ensino estão ligados à história republicana e à memória municipal.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Após uma pré-seleção dos 20 melhores trabalhos, uma Comissão Julgadora — formada por membros da Academia Piracicabana de Letras, da Associação de Cultura Artística de Piracicaba (Acap) e da Associação Piracicabana de Artistas Plásticos (Apap) — definiu os vencedores do primeiro, segundo e terceiro lugares, além das menções honrosas.
Vencedores por Escola
Na Escola Estadual Moraes Barros, os premiados na Categoria Componente Literária e Artística foram:
1º lugar: Pedro Gabriel Costa e Sophia Rodrigues dos Santos (5º A)
2º lugar: Alice Mansano da Fonseca Pinheiro e Valentina Lara (5º C)
3º lugar: Emmanuelle Arruda Lopes e Julia Magalhães de Souza (5º B)
Na Escola Estadual Dr. Prudente de Moraes, a premiação ocorreu em duas categorias:
Categoria Componente Literária e Artística:
1º lugar: Miyuke Harumi Hashida (9º A)
2º lugar: Eryxi Erixan Shao Fang (9º B)
3º lugar: Levy de Jesus Bastos Pessoa (9º B)
Categoria Componente Artística:
1º lugar: Kevin E. Neves (6º A)
2º lugar: Izabella Martinucho (7º A)
3º lugar: Ester C. Erminio (9º A)
Os estudantes receberam medalhas, certificados de reconhecimento e outros brindes.
Exposição dos Trabalhos
Os trabalhos que se destacaram serão apresentados ao público em uma exposição temporária. A mostra será realizada no Piso 1 do Centro Cívico (R. Antônio Corrêa Barbosa, 2233), com início em 14 de novembro e encerramento em 28 de novembro.
O evento de premiação contou com a presença de Ana Torrejais, diretora do museu e idealizadora do projeto, e de Valkíria Callovi, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade. Também estiveram presentes as diretoras das escolas participantes, Silmara Aparecida Romani (EE Moraes Barros) e Christina Negro Silva (EE Dr. Prudente), além de representantes das secretarias municipais de Educação e de Cultura, Aline Rossini e Maurici Scarpari, respectivamente.