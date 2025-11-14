O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes e o Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba realizaram uma cerimônia para entrega de prêmios do projeto Com a Palavra, os Estudantes: um Projeto de Cidadania e Memória. O evento, que integrou a programação da Semana Republicana, ocorreu no auditório do museu na tarde da última quarta-feira (12).

A iniciativa desafiou alunos das Escolas Estaduais Moraes Barros e Dr. Prudente de Moraes a desenvolverem trabalhos em dupla com foco nos temas Direitos Humanos, Valores Democráticos e Princípios Republicanos. A relação entre as escolas e o Museu Prudente de Moraes justifica a escolha, visto que os patronos das instituições de ensino estão ligados à história republicana e à memória municipal.