EM PIRACICABA

Por Bruno Mendes/JP |
Foto: Divulgação
A cerimônia teve entrega de prêmios do projeto Com a Palavra, os Estudantes: um Projeto de Cidadania e Memória
A cerimônia teve entrega de prêmios do projeto Com a Palavra, os Estudantes: um Projeto de Cidadania e Memória

O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes e o Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba realizaram uma cerimônia para entrega de prêmios do projeto Com a Palavra, os Estudantes: um Projeto de Cidadania e Memória. O evento, que integrou a programação da Semana Republicana, ocorreu no auditório do museu na tarde da última quarta-feira (12).

A iniciativa desafiou alunos das Escolas Estaduais Moraes Barros e Dr. Prudente de Moraes a desenvolverem trabalhos em dupla com foco nos temas Direitos Humanos, Valores Democráticos e Princípios Republicanos. A relação entre as escolas e o Museu Prudente de Moraes justifica a escolha, visto que os patronos das instituições de ensino estão ligados à história republicana e à memória municipal.

Após uma pré-seleção dos 20 melhores trabalhos, uma Comissão Julgadora — formada por membros da Academia Piracicabana de Letras, da Associação de Cultura Artística de Piracicaba (Acap) e da Associação Piracicabana de Artistas Plásticos (Apap) — definiu os vencedores do primeiro, segundo e terceiro lugares, além das menções honrosas.

Vencedores por Escola

Na Escola Estadual Moraes Barros, os premiados na Categoria Componente Literária e Artística foram:

1º lugar: Pedro Gabriel Costa e Sophia Rodrigues dos Santos (5º A)

2º lugar: Alice Mansano da Fonseca Pinheiro e Valentina Lara (5º C)

3º lugar: Emmanuelle Arruda Lopes e Julia Magalhães de Souza (5º B)

Na Escola Estadual Dr. Prudente de Moraes, a premiação ocorreu em duas categorias:

Categoria Componente Literária e Artística:

1º lugar: Miyuke Harumi Hashida (9º A)

2º lugar: Eryxi Erixan Shao Fang (9º B)

3º lugar: Levy de Jesus Bastos Pessoa (9º B)

Categoria Componente Artística:

1º lugar: Kevin E. Neves (6º A)

2º lugar: Izabella Martinucho (7º A)

3º lugar: Ester C. Erminio (9º A)

Os estudantes receberam medalhas, certificados de reconhecimento e outros brindes.

Exposição dos Trabalhos

Os trabalhos que se destacaram serão apresentados ao público em uma exposição temporária. A mostra será realizada no Piso 1 do Centro Cívico (R. Antônio Corrêa Barbosa, 2233), com início em 14 de novembro e encerramento em 28 de novembro.

O evento de premiação contou com a presença de Ana Torrejais, diretora do museu e idealizadora do projeto, e de Valkíria Callovi, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade. Também estiveram presentes as diretoras das escolas participantes, Silmara Aparecida Romani (EE Moraes Barros) e Christina Negro Silva (EE Dr. Prudente), além de representantes das secretarias municipais de Educação e de Cultura, Aline Rossini e Maurici Scarpari, respectivamente.

