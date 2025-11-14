A introdução de alimentos doces na dieta infantil é uma dúvida comum entre pais e mães. No entanto, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e o Ministério da Saúde não recomendam a inclusão de açúcar nos primeiros anos de vida, estendendo a restrição até os dois anos de idade ou um pouco mais.
Nos primeiros seis meses de vida, o aleitamento materno deve ser a fonte exclusiva de nutrição do bebê. Após os dois anos, o leite materno segue sendo o alimento ideal, mas se a continuidade não for possível devido a particularidades da mãe ou da criança, a recomendação é introduzir alimentos in natura ou minimamente processados.
O nutricionista Antônio Wanderson Lack de Matos indica o uso de papinhas de legumes bem cozidas e frutas bem maceradas para evitar problemas na deglutição. A orientação é que a criança ingira apenas leite materno e alimentos naturais nos primeiros anos, mantendo o açúcar fora do cardápio para garantir benefícios de saúde a curto e longo prazo.
Alteração do paladar
O principal problema do açúcar no período da introdução alimentar reside na sensibilidade do paladar das crianças menores de dois anos. Segundo Antônio Matos, alimentos com gosto muito acentuado podem facilmente alterar o paladar infantil, levando a criança a rejeitar opções consideradas "menos saborosas".
O especialista alerta que a introdução do doce pode levar à rejeição do leite materno, que é fundamental para fornecer os nutrientes necessários e desenvolver a imunidade do bebê. Além disso, o açúcar pode acelerar o metabolismo da criança de forma inadequada.
Mais alimentos "proibidos"
Além do açúcar, outros itens são contraindicados nessa fase, como a cafeína e alimentos com alto teor de gordura. O nutricionista explica que as células de gordura se multiplicam nessa idade, e a obesidade infantil pode aumentar a tendência de obesidade na fase adulta.
O especialista cita alguns alimentos que devem ser evitados na dieta das crianças:
- Margarinas
- Bacon
- Carnes industrializadas
- Alimentos ricos em aditivos químicos (conservantes, corantes, etc.)
Ainda sobre a nutrição infantil, a orientação é que as mães que estão amamentando mantenham uma alimentação saudável e equilibrada, rica em ácidos graxos, ômega 3, gorduras boas e proteína, pois isso reflete na qualidade do leite materno. Por fim, a família deve adotar hábitos alimentares saudáveis, servindo de estímulo para o desenvolvimento de bons hábitos nas crianças.