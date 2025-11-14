A introdução de alimentos doces na dieta infantil é uma dúvida comum entre pais e mães. No entanto, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e o Ministério da Saúde não recomendam a inclusão de açúcar nos primeiros anos de vida, estendendo a restrição até os dois anos de idade ou um pouco mais.

Nos primeiros seis meses de vida, o aleitamento materno deve ser a fonte exclusiva de nutrição do bebê. Após os dois anos, o leite materno segue sendo o alimento ideal, mas se a continuidade não for possível devido a particularidades da mãe ou da criança, a recomendação é introduzir alimentos in natura ou minimamente processados.