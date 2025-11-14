O meia Oscar, do São Paulo, foi internado para investigação após exames cardiológicos no Centro de Treinamento do clube indicarem alterações. O diagnóstico do jogador apontou síncope vasovagal. A Dra. Alice Del Colletto, professora e coordenadora do curso de Biomedicina da Estácio, forneceu informações sobre a condição.
O que é Síncope Vasovagal
A síncope vasovagal, frequentemente chamada de "desmaio comum", é uma das causas mais recorrentes de perda momentânea de consciência. Segundo a Dra. Alice Del Colletto, o evento ocorre devido a uma queda súbita da pressão arterial e da frequência cardíaca, o que diminui o fluxo sanguíneo para o cérebro.
Embora seja, na maioria dos casos, um episódio benigno, a síncope pode apresentar risco se ocorrer durante atividades específicas, como dirigir, utilizar escadas ou manusear objetos cortantes.
A síncope vasovagal é comumente desencadeada por:
- Estresse emocional intenso
- Dor
- Ambientes quentes
- Jejum prolongado
- Desidratação
- A visão de sangue
O corpo costuma emitir sinais de alerta antes da perda de consciência. Reconhecer estes sintomas é necessário para evitar acidentes e quedas. Os sinais de alerta incluem tontura, suor frio, visão turva, palidez ou zumbido no ouvido.
Riscos dentro do esporte
O risco maior associado à síncope está nas quedas e traumas consequentes. Em idosos, um desmaio pode provocar fraturas, traumatismo craniano e outras complicações. A avaliação médica torna-se obrigatória quando os episódios se repetem sem causa identificada, a fim de descartar condições cardíacas ou neurológicas.
No cenário esportivo, a atenção é redobrada. A Dra. Alice Del Colletto explica que, apesar de a síncope vasovagal ser comum entre jovens e indivíduos que permanecem em pé por períodos prolongados, casos como o do meia do São Paulo podem, em determinadas situações, indicar a presença de doenças cardíacas.
A médica conclui que, no caso de Oscar, qualquer alteração identificada nos exames demanda análise detalhada. A investigação definirá se o episódio foi apenas um reflexo da síncope ou se existe um problema cardíaco associado que exige tratamento específico.