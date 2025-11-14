O meia Oscar, do São Paulo, foi internado para investigação após exames cardiológicos no Centro de Treinamento do clube indicarem alterações. O diagnóstico do jogador apontou síncope vasovagal. A Dra. Alice Del Colletto, professora e coordenadora do curso de Biomedicina da Estácio, forneceu informações sobre a condição.

O que é Síncope Vasovagal

A síncope vasovagal, frequentemente chamada de "desmaio comum", é uma das causas mais recorrentes de perda momentânea de consciência. Segundo a Dra. Alice Del Colletto, o evento ocorre devido a uma queda súbita da pressão arterial e da frequência cardíaca, o que diminui o fluxo sanguíneo para o cérebro.