14 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ALERTA

Risco de incêndio: Saiba quais eletrodomésticos desligar

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA

O uso de eletrodomésticos é central na rotina doméstica, mas exige atenção especial à segurança, especialmente na cozinha, para evitar acidentes elétricos e otimizar o consumo de energia. Ações preventivas são a chave para um ambiente seguro e econômico.

VEJA MAIS:


Aparelhos como micro-ondas, forno elétrico e air fryer requerem cuidados específicos devido ao risco de superaquecimento. É crucial evitar o uso desses equipamentos próximos a materiais inflamáveis ou com acúmulo de resíduos. Erros como inserir objetos metálicos no micro-ondas ou negligenciar a limpeza em fornos elevam o risco de acidentes.

Para prevenir curtos-circuitos e incêndios, é necessário manter a área ao redor dos aparelhos limpa, inspecionar regularmente fios e plugues e evitar sobrecarregar tomadas. A adoção dessas medidas simples garante a segurança familiar na cozinha.

Manutenção de torradeiras e similares

As práticas indispensáveis para o uso seguro de torradeiras e aparelhos similares incluem desligar o equipamento da tomada imediatamente após o uso, evitar adaptadores ou conexões improvisadas, realizar a limpeza periódica para remover resíduos e verificar frequentemente a condição de cabos e plugues.


É possível diminuir o impacto ambiental dos eletrodomésticos e reduzir a conta de luz por meio de mudanças de hábito e manutenção preventiva. Exemplos práticos incluem:

  • Utilizar ciclos curtos e água fria na máquina de lavar.
  • Garantir a vedação adequada da geladeira.
  • Priorizar o desligamento completo dos aparelhos após o uso.
  • Promover a conscientização familiar sobre o consumo responsável.

Inovações na tecnologia

Atualizações recentes permitem monitorar e otimizar o gasto energético. Além da preferência por modelos de aparelhos mais eficientes, o uso de recursos como aplicativos inteligentes torna o controle de consumo mais prático.

Dicas para Economia de Energia:

Televisor:

  • Como Economiza: Utilizando modos econômicos que reduzem o consumo enquanto o aparelho está em standby.
  • Uso Consciente: Desligar totalmente o televisor após o uso e configurar o modo de economia.

Iluminação:

  • Como Economiza: Aproveitando ao máximo a luz solar natural para diminuir a necessidade de luz elétrica.
  • Uso Consciente: Abrir cortinas e janelas durante o dia e utilizar lâmpadas do tipo LED.

Eletrodomésticos Inteligentes:

  • Como Economiza: O monitoramento em tempo real, via aplicativo, ajuda a identificar pontos de desperdício de energia.
  • Uso Consciente: Acompanhar o consumo e ajustar os hábitos com base nos dados recebidos pelo aplicativo.

Geladeira/Frigorífico:

  • Como Economiza: Priorizar modelos que possuem selo de eficiência energética, pois consomem menos eletricidade.
  • Uso Consciente: Evitar abrir a porta do aparelho com frequência e verificar se a vedação (borracha da porta) está adequada.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários