O uso de eletrodomésticos é central na rotina doméstica, mas exige atenção especial à segurança, especialmente na cozinha, para evitar acidentes elétricos e otimizar o consumo de energia. Ações preventivas são a chave para um ambiente seguro e econômico.

Aparelhos como micro-ondas, forno elétrico e air fryer requerem cuidados específicos devido ao risco de superaquecimento. É crucial evitar o uso desses equipamentos próximos a materiais inflamáveis ou com acúmulo de resíduos. Erros como inserir objetos metálicos no micro-ondas ou negligenciar a limpeza em fornos elevam o risco de acidentes.