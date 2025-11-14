Após quase 4 meses do incêndio que destruiu 19 lojas do Mercadão Municipal de Piracicaba, os permissionários afetados retomaram as atividades nesta sexta-feira (14) em boxes provisórios instalados no estacionamento do próprio mercado. As novas estruturas contam com água, energia e esgoto.

Ao todo, foram montados 16 boxes metálicos: 15 destinados aos comerciantes e um reservado para sanitários. A Prefeitura afirma que os espaços já estão aptos para funcionamento. A previsão de conclusão da reforma da área atingida pelo fogo é de seis meses, embora o município tenha divulgado prazos diferentes ao longo do processo, que não foram cumpridos.

“É um mix de felicidade e gratidão”, dizem comerciantes

Entre os permissionários que reabriram nesta sexta (14) está a equipe da Pastelaria do Cenoura, representada por Rosana e Nivaldo, que conversaram com o Jornal de Piracicaba e falaram sobre o retorno após meses de incerteza. “Hoje a gente tá abrindo as portas aqui. Foi muito importante na etapa que a gente passou aí atrás, dos amigos, dos clientes que deram muita força pra gente em oração, ajudando, comprando as nossas massas, indo aos eventos que a gente fez.”

Rosana relatou que, apesar das dificuldades enfrentadas desde o incêndio, o dia marca um momento de recomeço. “Hoje aqui é até um mix de felicidade, de gratidão, de a gente poder reabrir novamente, de estar aqui na frente do mercado. Então pra nós é um prazer estar aqui.” Nivaldo reforçou o sentimento de esperança: “A gente está muito feliz. Só temos que agradecer.”

Retomada gradual