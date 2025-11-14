14 de novembro de 2025
MERCADÃO PIRACICABA

VÍDEO: Boxes provisórios do Mercadão são abertos após incêndio

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Bia Xavier / JP
Rosana, Nivaldo (Cenoura) e Kátila comemoram a abertura dos boxes provisórios.
Após quase 4 meses do incêndio que destruiu 19 lojas do Mercadão Municipal de Piracicaba, os permissionários afetados retomaram as atividades nesta sexta-feira (14) em boxes provisórios instalados no estacionamento do próprio mercado. As novas estruturas contam com água, energia e esgoto.

Ao todo, foram montados 16 boxes metálicos: 15 destinados aos comerciantes e um reservado para sanitários. A Prefeitura afirma que os espaços já estão aptos para funcionamento. A previsão de conclusão da reforma da área atingida pelo fogo é de seis meses, embora o município tenha divulgado prazos diferentes ao longo do processo, que não foram cumpridos.

“É um mix de felicidade e gratidão”, dizem comerciantes

Entre os permissionários que reabriram nesta sexta (14) está a equipe da Pastelaria do Cenoura, representada por Rosana e Nivaldo, que conversaram com o Jornal de Piracicaba e falaram sobre o retorno após meses de incerteza. “Hoje a gente tá abrindo as portas aqui. Foi muito importante na etapa que a gente passou aí atrás, dos amigos, dos clientes que deram muita força pra gente em oração, ajudando, comprando as nossas massas, indo aos eventos que a gente fez.”

Rosana relatou que, apesar das dificuldades enfrentadas desde o incêndio, o dia marca um momento de recomeço. “Hoje aqui é até um mix de felicidade, de gratidão, de a gente poder reabrir novamente, de estar aqui na frente do mercado. Então pra nós é um prazer estar aqui.” Nivaldo reforçou o sentimento de esperança: “A gente está muito feliz. Só temos que agradecer.”

Retomada gradual

Com os boxes provisórios em operação, os comerciantes esperam recuperar aos poucos o movimento, que caiu drasticamente após o incêndio de fevereiro. A reabertura no estacionamento do Mercadão mantém os permissionários próximos do público habitual e permite que retomem suas atividades enquanto aguardam a restauração completa do prédio histórico.

