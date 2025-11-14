Já no dia 25 de novembro, às 14h, o Centro Administrativo da Unimed receberá um bate-papo com o urologista Carlos Eduardo Maluf, voltado aos colaboradores homens, com foco em hábitos saudáveis e quebra de tabus — reforçando que “cuidar também é coisa de homem”. Durante todo o mês, o Ônibus da Saúde percorre diferentes pontos da cidade compartilhando histórias reais de beneficiários que superaram o câncer, inspirando outros homens a priorizarem sua saúde.

HFC realiza dinâmicas e rodas de conversa com colaboradores

O HFC – Hospital dos Fornecedores de Cana, também aderiu ao Novembro Azul com ações internas voltadas à prevenção do câncer de próstata e ao estímulo do cuidado diário entre colaboradores. Nos dias 17 e 18 de novembro, das 6h às 8h e das 12h às 14h, o hospital realiza Dinâmicas sobre Prevenção do Câncer, no pátio do HFC Saúde, com conversas guiadas e orientações sobre diagnóstico precoce e hábitos de saúde.

No dia 19 de novembro, das 7h às 8h, acontece a Roda de Conversa – Prevenção, na AFOCAPI, oferecendo um momento de diálogo sobre cuidados preventivos, reforçando a conscientização e o combate ao preconceito que ainda envolve exames e acompanhamento médico masculino. As ações têm como objetivo fortalecer o vínculo entre equipe e instituição, promovendo informação e estímulo ao autocuidado dentro do ambiente de trabalho.