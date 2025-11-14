Piracicaba vive, em novembro, um dos períodos mais importantes do calendário de saúde pública: o Novembro Azul, campanha dedicada à conscientização sobre a saúde do homem, especialmente na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Neste cenário, diferentes instituições da cidade — Unimed, Santa Casa, HFC e Prefeitura — realizam ações que buscam informar, acolher e estimular o autocuidado masculino, rompendo tabus que ainda afastam muitos homens dos serviços de saúde.
Prefeitura promove mutirões e atendimentos ampliados
A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolve ações nos dias 25 e 27 de novembro, das 16h30 às 20h30, em todas as unidades de saúde do município, além de atividades distribuídas ao longo do mês. A programação inclui:
- consultas médicas e de enfermagem;
- testes rápidos para ISTs;
- vacinação;
- rastreamento odontológico;
- orientações educativas;
- avaliação de riscos e encaminhamento especializado.
A campanha também reforça temas como alimentação equilibrada, atividade física, combate ao tabagismo e ao consumo excessivo de álcool, além de alertar para sinais de sofrimento psíquico, depressão e ansiedade.
Para o vice-prefeito e secretário de Saúde, Dr. Sergio Pacheco, o objetivo é quebrar resistências. “Queremos que os homens entendam que cuidar da saúde é um ato de responsabilidade e amor próprio” afirmou. Segundo a Secretaria, as ações buscam reduzir a morbimortalidade masculina, atuando na prevenção de doenças cardiovasculares, metabólicas, cânceres e causas externas, que estão entre as principais causas de morte dos homens no país.
Unimed reforça prevenção com palestras e ações itinerantes
A Unimed Piracicaba estruturou uma programação especial para o mês, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. No dia 19 de novembro, das 9h às 11h, a equipe da cooperativa estará no Estádio Barão da Serra Negra, sede do XV de Piracicaba, com uma palestra do médico cooperado Fábio Watanabe, abordando autocuidado e prevenção.
Já no dia 25 de novembro, às 14h, o Centro Administrativo da Unimed receberá um bate-papo com o urologista Carlos Eduardo Maluf, voltado aos colaboradores homens, com foco em hábitos saudáveis e quebra de tabus — reforçando que “cuidar também é coisa de homem”. Durante todo o mês, o Ônibus da Saúde percorre diferentes pontos da cidade compartilhando histórias reais de beneficiários que superaram o câncer, inspirando outros homens a priorizarem sua saúde.
HFC realiza dinâmicas e rodas de conversa com colaboradores
O HFC – Hospital dos Fornecedores de Cana, também aderiu ao Novembro Azul com ações internas voltadas à prevenção do câncer de próstata e ao estímulo do cuidado diário entre colaboradores. Nos dias 17 e 18 de novembro, das 6h às 8h e das 12h às 14h, o hospital realiza Dinâmicas sobre Prevenção do Câncer, no pátio do HFC Saúde, com conversas guiadas e orientações sobre diagnóstico precoce e hábitos de saúde.
No dia 19 de novembro, das 7h às 8h, acontece a Roda de Conversa – Prevenção, na AFOCAPI, oferecendo um momento de diálogo sobre cuidados preventivos, reforçando a conscientização e o combate ao preconceito que ainda envolve exames e acompanhamento médico masculino. As ações têm como objetivo fortalecer o vínculo entre equipe e instituição, promovendo informação e estímulo ao autocuidado dentro do ambiente de trabalho.
Santa Casa promove mês de atividades, acolhimento e exames gratuitos
O CECAN – Centro de Câncer da Santa Casa de Piracicaba, realiza uma ampla programação de ações educativas, culturais e de bem-estar ao longo de novembro. A iniciativa, liderada pela Comissão de Eventos e pela direção do centro, busca oferecer informação, acolhimento e momentos de leveza aos pacientes e familiares.
O ponto alto da campanha será o Sábado Sem Câncer de Próstata, no dia 15 de novembro, das 9h às 16h, oferecendo até 500 exames gratuitos para homens a partir de 50 anos — ou faixas etárias específicas conforme histórico familiar e raça. Para participar, basta doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à Diocese de Piracicaba. A ação, pioneira na cidade desde 1997, reúne mais de 50 profissionais e inclui coleta de PSA, consulta médica e exame de toque. Casos alterados são encaminhados para ressonância e, quando necessário, biópsia e tratamento.