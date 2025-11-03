Criado na Austrália, em 2003, o Novembro Azul surgiu com o nome Movember (junção de moustache, “bigode”, e November, “novembro”) quando um grupo de amigos decidiu deixar o bigode crescer como símbolo da causa. A ação rapidamente se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil em 2011, transformando-se em uma grande mobilização que envolve instituições públicas, empresas e profissionais de saúde.

O mês de novembro marca o início de uma das campanhas de saúde mais importantes do país: o Novembro Azul, iniciativa voltada à conscientização sobre o câncer de próstata e à promoção de cuidados preventivos com a saúde masculina. O movimento, realizado em diversos países, busca romper tabus, estimular o diagnóstico precoce e ampliar o debate sobre o autocuidado dos homens — uma prática ainda negligenciada por grande parte da população.

No país, a campanha ganhou força com o apoio da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e do Ministério da Saúde, que reforçam anualmente a necessidade de consultas regulares e exames preventivos. Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimam mais de 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano no Brasil, o que o torna o tipo de câncer mais comum entre os homens — atrás apenas do câncer de pele não melanoma.

Apesar da alta incidência, as chances de cura podem chegar a 98% quando a doença é detectada no início. Ainda assim, o medo e o preconceito em torno do exame de toque retal, principal forma de avaliação junto ao PSA (Antígeno Prostático Específico), fazem com que muitos homens adiem a ida ao consultório. Urologistas alertam que quanto mais cedo se inicia o acompanhamento, maiores são as chances de sucesso no tratamento e de manutenção da qualidade de vida.

A campanha também busca chamar atenção para outras doenças que impactam a saúde do homem, como hipertensão, diabetes, obesidade e depressão. O objetivo é promover uma mudança de comportamento, incentivando o público masculino a ter uma relação mais proativa com a medicina preventiva — algo historicamente mais comum entre as mulheres.