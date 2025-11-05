Todas as unidades de saúde do município promoverão ações em horário estendido nos dias 25 e 27 de novembro, das 16h30 às 20h30. As atividades também serão mantidas durante o horário habitual de funcionamento das unidades ao longo de todo o mês.

A Prefeitura de Piracicaba, através da Secretaria Municipal de Saúde, programou uma série de iniciativas focadas na saúde do homem durante o mês de novembro, no contexto da campanha Novembro Azul.

O objetivo da iniciativa é incentivar o autocuidado, a prevenção e o acompanhamento regular da saúde masculina, abordando os homens sob aspectos físicos, mentais e sociais, e não apenas em relação a patologias específicas. A programação inclui:

Consultas : Atendimentos médicos e de enfermagem.

: Atendimentos médicos e de enfermagem. Testes e Vacinação: Realização de testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e imunização.

Realização de testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e imunização. Saúde Bucal: Rastreamento de lesões bucais e avaliação de risco odontológico.

Rastreamento de lesões bucais e avaliação de risco odontológico. Orientação: Informações sobre saúde do homem nas salas de espera.

A Secretaria de Saúde busca garantir o acesso contínuo aos serviços, estimular hábitos de vida saudáveis — como alimentação adequada, prática de exercícios e controle do tabagismo e consumo de álcool — e favorecer o diagnóstico precoce de condições como diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemias (distúrbios de colesterol) e câncer de próstata.

Atenção à saúde mental

A campanha também direciona a atenção para a importância da saúde mental. O foco está na identificação de sinais de sofrimento psíquico, ansiedade, depressão e uso excessivo de álcool e outras substâncias, com o encaminhamento para acompanhamento especializado, se houver necessidade.