A Prefeitura de Piracicaba, através da Secretaria Municipal de Saúde, programou uma série de iniciativas focadas na saúde do homem durante o mês de novembro, no contexto da campanha Novembro Azul.
Todas as unidades de saúde do município promoverão ações em horário estendido nos dias 25 e 27 de novembro, das 16h30 às 20h30. As atividades também serão mantidas durante o horário habitual de funcionamento das unidades ao longo de todo o mês.
O objetivo da iniciativa é incentivar o autocuidado, a prevenção e o acompanhamento regular da saúde masculina, abordando os homens sob aspectos físicos, mentais e sociais, e não apenas em relação a patologias específicas. A programação inclui:
- Consultas: Atendimentos médicos e de enfermagem.
- Testes e Vacinação: Realização de testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e imunização.
- Saúde Bucal: Rastreamento de lesões bucais e avaliação de risco odontológico.
- Orientação: Informações sobre saúde do homem nas salas de espera.
A Secretaria de Saúde busca garantir o acesso contínuo aos serviços, estimular hábitos de vida saudáveis — como alimentação adequada, prática de exercícios e controle do tabagismo e consumo de álcool — e favorecer o diagnóstico precoce de condições como diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemias (distúrbios de colesterol) e câncer de próstata.
Atenção à saúde mental
A campanha também direciona a atenção para a importância da saúde mental. O foco está na identificação de sinais de sofrimento psíquico, ansiedade, depressão e uso excessivo de álcool e outras substâncias, com o encaminhamento para acompanhamento especializado, se houver necessidade.
O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Dr. Sergio Pacheco, destacou que o Novembro Azul representa uma oportunidade para superar barreiras culturais que dificultam a procura masculina por atendimento.
"Queremos que os homens entendam que cuidar da saúde é um ato de responsabilidade e amor próprio. O autocuidado deve fazer parte da rotina, e as unidades de saúde estão preparadas para acolher esse público de forma integral e humanizada", afirmou o secretário.
Com a implementação dessas ações, o município pretende reduzir a morbimortalidade na população masculina, intervindo de maneira precoce nos principais fatores de risco e doenças que mais afetam esse grupo, como doenças cardiovasculares, cânceres e causas externas (violências e acidentes).