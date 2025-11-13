13 de novembro de 2025
ATENÇÃO RESTAURANTES

Golpe com IA: cliente edita foto de lanche e pede reembolso; veja

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Especialistas apontam que esse tipo de golpe tende a crescer, criando um problema sério para quem depende do delivery
Especialistas apontam que esse tipo de golpe tende a crescer, criando um problema sério para quem depende do delivery

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um cliente tirando uma foto de um hambúrguer real, editando a imagem com uma ferramenta de inteligência artificial para fazê-lo parecer cru e utilizando o resultado como “prova” para solicitar reembolso integral do pedido.

Saiba Mais:

De acordo com especialistas em consumo digital e segurança de dados, esse tipo de golpe tende a se tornar mais comum. O uso de imagens geradas por IA facilita a criação de falsos registros de erro na entrega, dificultando a verificação de reclamações feitas por plataformas de delivery.

Empresas do setor afirmam que estão desenvolvendo métodos de checagem mais rigorosos, mas reconhecem que a identificação de manipulações digitais ainda é limitada. Pequenos negócios, que operam com margens reduzidas e dependem fortemente das vendas por aplicativos, podem ser os mais afetados pelo aumento dessas tentativas de fraude.

Plataformas de entrega e órgãos de defesa do consumidor recomendam que estabelecimentos e clientes mantenham registros detalhados das transações e evitem resolver disputas fora dos canais oficiais.

