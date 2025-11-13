Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um cliente tirando uma foto de um hambúrguer real, editando a imagem com uma ferramenta de inteligência artificial para fazê-lo parecer cru e utilizando o resultado como “prova” para solicitar reembolso integral do pedido.

De acordo com especialistas em consumo digital e segurança de dados, esse tipo de golpe tende a se tornar mais comum. O uso de imagens geradas por IA facilita a criação de falsos registros de erro na entrega, dificultando a verificação de reclamações feitas por plataformas de delivery.