O consenso entre especialistas aponta que a classe média não é um bloco único e pode ser segmentada por faixas de rendimento, o que influencia diretamente o poder de compra e o acesso a serviços.

O conceito de classe média no Brasil é dinâmico e crucial para a economia, mas o limite de renda para se encaixar nesse grupo evolui constantemente. De acordo com os parâmetros oficiais atualizados para 2025, baseados em análises de instituições como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a classificação depende estritamente da renda mensal total do domicílio.

Para saber em qual categoria a sua família se encaixa, é necessário somar todos os rendimentos dos moradores da casa. Famílias com renda mensal domiciliar que varia de R$ 3.500 a R$ 8.300 são consideradas pertencentes à classe média baixa ou média.

Já aquelas que atingem uma renda entre R$ 8.300 e R$ 26.000 situam-se na faixa da classe média alta. Isso é um contraste significativo quando comparado à renda média mensal registrada pelos trabalhadores brasileiros em junho de 2025, que girou em torno de R$ 3.457.

Por que o Valor Varia Tanto?

A definição da classe média não é baseada apenas na capacidade de consumo; ela é profundamente influenciada por fatores regionais e setoriais. Grandes metrópoles, como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, frequentemente registram médias salariais mais elevadas devido à concentração de setores produtivos de alta renda e maior custo de vida. Essa variação é determinada por disparidade regional entre o poder aquisitivo nos centros urbanos e nas zonas rurais, além das oscilações no mercado de trabalho e a diversidade de setores produtivos em cada localidade.

O Motor da Economia