PÂNICO E CORRERIA

VÍDEO: Grande incêndio destrói loja de colchões e comércios

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: < 1 min
O trecho ficou isolado para o combate do fogo pelo Corpo de Bombeiros.
  Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de colchões e comércios vizinhos na manhã desta quinta-feira (13), no centro de Iracemápolis, na Região Metropolitana de Piracicaba.

O cenário foi de desespero na região, com trabalho intenso das Equipes do Corpo de Bombeiros de Limeira, Piracicaba e região no combate ao fogo, que contou com apoio da polícia e populares.

Informações preliminares indicam que mais dois comércios vizinhos foram atingidos, além de moradias afetadas. O local permaneceu isolado para a contenção e rescaldo.

