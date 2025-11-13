Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de colchões e comércios vizinhos na manhã desta quinta-feira (13), no centro de Iracemápolis, na Região Metropolitana de Piracicaba.
VEJA MAIS
O cenário foi de desespero na região, com trabalho intenso das Equipes do Corpo de Bombeiros de Limeira, Piracicaba e região no combate ao fogo, que contou com apoio da polícia e populares.
Informações preliminares indicam que mais dois comércios vizinhos foram atingidos, além de moradias afetadas. O local permaneceu isolado para a contenção e rescaldo.