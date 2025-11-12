Na prática, o novo entendimento pode modificar o impacto financeiro da pensão e influenciar processos de negociação, revisão e exoneração de valores já fixados.

Uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) alterou a interpretação sobre o cálculo da pensão alimentícia ao reafirmar que o valor deve ser definido com base na capacidade financeira de quem paga e nas necessidades reais de quem recebe. A medida consolida uma abordagem que une aspectos econômicos e jurídicos na fixação da obrigação.

De acordo com a advogada Gabriela Martins, do escritório Fonseca Brasil & Serrão Advogados, a decisão não representa uma mudança inédita na legislação, pois o princípio do binômio necessidade/possibilidade já está previsto no artigo 1.694, §1º do Código Civil. O dispositivo determina que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

A diferença, segundo a especialista, é que o posicionamento do STJ reforça a necessidade de critérios mais objetivos para avaliar a real capacidade econômica do responsável pelo pagamento.

Pontos principais da decisão

A diretriz do STJ estabelece parâmetros que devem ser observados pelos tribunais e advogados em casos de pensão alimentícia: