A Lei do Superendividamento introduz mecanismos de proteção ao consumidor na renegociação de débitos. O texto impede que instituições financeiras comprometam a totalidade da renda do cliente, assegurando o "mínimo existencial". Este valor é reservado para cobrir despesas básicas, como alimentação, saúde e moradia.

Uma nova legislação foi instituída para oferecer segurança financeira a milhares de idosos, estabelecendo regras mais rigorosas contra o assédio e cobranças abusivas de dívidas. O governo federal implementou a Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021) com o objetivo de proteger aposentados e pensionistas, garantindo que o sustento dessa população não seja comprometido por práticas financeiras consideradas injustas.

A legislação também exige que os contratos de crédito sejam claros e compatíveis com a capacidade de pagamento do consumidor. Bancos e financeiras são obrigados a propor renegociações justas, prevenindo que o consumidor assuma compromissos sem ter condições reais de quitação.

Combate ao assédio financeiro

A nova norma reforça o combate a práticas de assédio financeiro, frequentemente direcionadas a idosos. Ofertas de crédito insistentes ou "fáceis", desacompanhadas da explicação completa dos juros e riscos, podem gerar punições às instituições. O texto legal proíbe cobranças agressivas, ameaças e constrangimentos, garantindo o tratamento digno do devedor durante todo o processo.

Em situações de superendividamento, a legislação oferece caminhos mais acessíveis para a reorganização financeira, como apoio Institucional: O consumidor pode buscar auxílio gratuito em órgãos de defesa, como o Procon. Também há o Plano de Pagamento Judicial, onde é permitido apresentar à Justiça um plano de pagamento supervisionado, possibilitando o parcelamento equilibrado das dívidas sem afetar a renda básica.