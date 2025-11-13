O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) promoveu uma redefinição substancial nas normas de circulação para ciclomotores no Brasil. A partir de 1º de janeiro de 2026, os veículos de duas ou três rodas, conhecidos como "cinquentinhas", estarão sujeitos a exigências mais rigorosas, visando padronizar o uso de veículos de baixa cilindrada e modelos elétricos, e assim, elevar os padrões de segurança viária.

A mudança normativa encerra o vácuo jurídico que permitia a circulação de mais de 1 milhão de ciclomotores sem controle ou fiscalização adequados. A intervenção busca resolver a disputa de espaço com bicicletas e o aumento de acidentes urbanos, sendo vista pelo Ministério dos Transportes como essencial para garantir o equilíbrio e a segurança no trânsito.

O que vai mudar