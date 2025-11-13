A principal alteração da proposta é a elevação do teto de isenção do IR para rendimentos mensais de até R$ 5 mil. Atualmente, a isenção se aplica a quem recebe até dois salários mínimos, ou R$ 3.036. O governo projeta que a mudança garantirá a isenção para 10 milhões de trabalhadores adicionais, totalizando 15 milhões de contribuintes isentos.

O plenário do Senado Federal aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira (5), o projeto de reforma do Imposto de Renda (IR) encaminhado pelo governo federal em março. Com a aprovação, o texto segue para a sanção do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Caso a lei seja promulgada até o final do ano, as novas regras fiscais entram em vigor a partir de janeiro de 2026. Ao total, a proposta trata de uma renúncia de R$ 25,4 bilhões em receita sobre esse imposto, segundo a Agência Senado.

O projeto também prevê a redução da alíquota do Imposto de Renda para contribuintes com rendimentos mensais entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350,00. Para as faixas de renda a partir de R$ 7.351, as regras permanecem inalteradas, com a incidência das alíquotas progressivas atuais (7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%).

Para compensar o aumento do grupo de isentos, a reforma introduz medidas de tributação para contribuintes de alta renda. Uma alíquota mínima de até 10% será aplicada a quem aufere ganhos anuais superiores a R$ 600 mil, ou R$ 50 mil por mês. Essa alíquota prevê uma progressão, alcançando o teto de 10% para rendimentos anuais acima de R$ 1,2 milhão.

Outra medida de compensação é a taxação de lucros e dividendos distribuídos acima de R$ 50 mil anuais, com validade a partir de janeiro de 2026. Há previsão de tributação de 10% sobre lucros e dividendos enviados ou recebidos do exterior. Ficam de fora dessa regra os pagamentos cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025. O governo estima que o grupo que passará a pagar mais Imposto de Renda represente apenas 141,4 mil brasileiros.

Implicações para Investimentos