O sistema de monitoramento é operado pela plataforma e-Financeira, que reúne informações de instituições financeiras e utiliza tecnologia de inteligência artificial para identificar padrões suspeitos. Segundo o órgão, a apuração respeita o sigilo bancário e foca em transações de grande valor ou incompatíveis com o perfil econômico do declarante, não havendo investigação sobre pequenas operações individuais.

A Receita Federal anunciou o fortalecimento de sua estratégia de fiscalização digital, com foco no cruzamento dos dados de transações feitas via Pix e as declarações de Imposto de Renda. O objetivo é detectar inconsistências nas movimentações e garantir que os rendimentos declarados correspondam ao volume financeiro real de cada contribuinte. A medida não cria novos impostos, mas reforça o combate à sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e omissão de receitas.

O controle da Receita leva em conta o volume mensal total movimentado, e não transações isoladas. Para pessoas físicas, o alerta é acionado quando o valor mensal movimentado supera R$ 5 mil. Já para pessoas jurídicas, o limite de análise é de R$ 15 mil por mês. Caso o sistema identifique valores que destoem da renda declarada, é aberto um processo de verificação automatizada e, se necessário, uma auditoria fiscal detalhada.

Quem deve ter atenção redobrada

Os trabalhadores autônomos, pequenos empreendedores e profissionais liberais estão entre os públicos que mais devem se atentar ao novo cruzamento de dados. Nestes casos, a Receita busca identificar movimentações financeiras sem comprovação de origem ou incompatíveis com o padrão de declaração. Embora transferências familiares e pagamentos de baixo valor não sejam foco de fiscalização, receitas frequentes, depósitos altos e transferências comerciais não registradas podem gerar questionamentos.

Manter um registro organizado das operações financeiras, com comprovantes, notas fiscais e extratos, é essencial para justificar os valores em caso de questionamento. Especialistas em contabilidade reforçam que a medida é uma forma de modernizar a fiscalização, tornando-a mais precisa e automatizada, sem aumentar a burocracia para quem age dentro da legalidade.

O que acontece se a Receita encontrar divergências