FISCALIZAÇÃO

Receita Federal vai cruzar dados do Pix com o IR; Entenda

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 3 min
Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

A Receita Federal anunciou o fortalecimento de sua estratégia de fiscalização digital, com foco no cruzamento dos dados de transações feitas via Pix e as declarações de Imposto de Renda. O objetivo é detectar inconsistências nas movimentações e garantir que os rendimentos declarados correspondam ao volume financeiro real de cada contribuinte. A medida não cria novos impostos, mas reforça o combate à sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e omissão de receitas.

VEJA MAIS:

O sistema de monitoramento é operado pela plataforma e-Financeira, que reúne informações de instituições financeiras e utiliza tecnologia de inteligência artificial para identificar padrões suspeitos. Segundo o órgão, a apuração respeita o sigilo bancário e foca em transações de grande valor ou incompatíveis com o perfil econômico do declarante, não havendo investigação sobre pequenas operações individuais.

Como funciona o monitoramento do Pix

O controle da Receita leva em conta o volume mensal total movimentado, e não transações isoladas. Para pessoas físicas, o alerta é acionado quando o valor mensal movimentado supera R$ 5 mil. Já para pessoas jurídicas, o limite de análise é de R$ 15 mil por mês. Caso o sistema identifique valores que destoem da renda declarada, é aberto um processo de verificação automatizada e, se necessário, uma auditoria fiscal detalhada.

Quem deve ter atenção redobrada

Os trabalhadores autônomos, pequenos empreendedores e profissionais liberais estão entre os públicos que mais devem se atentar ao novo cruzamento de dados. Nestes casos, a Receita busca identificar movimentações financeiras sem comprovação de origem ou incompatíveis com o padrão de declaração. Embora transferências familiares e pagamentos de baixo valor não sejam foco de fiscalização, receitas frequentes, depósitos altos e transferências comerciais não registradas podem gerar questionamentos.

Manter um registro organizado das operações financeiras, com comprovantes, notas fiscais e extratos, é essencial para justificar os valores em caso de questionamento. Especialistas em contabilidade reforçam que a medida é uma forma de modernizar a fiscalização, tornando-a mais precisa e automatizada, sem aumentar a burocracia para quem age dentro da legalidade.

O que acontece se a Receita encontrar divergências

Quando são detectadas diferenças relevantes entre o que foi movimentado e o que consta no Imposto de Renda, o contribuinte é notificado para apresentar comprovação da origem dos valores. Se a justificativa for rejeitada, as multas podem variar de 75% a 150% sobre o montante não declarado, além de juros e correção monetária. O processo pode retroagir até cinco anos, conforme previsto na legislação tributária.

O órgão enfatiza que a fiscalização do Pix não se volta ao controle do cotidiano financeiro das pessoas e não analisa cada transação isoladamente, mas sim os padrões gerais de movimentação. Essa abordagem, segundo a Receita, é voltada à prevenção de crimes financeiros e à garantia da transparência fiscal, especialmente em um cenário de expansão do uso do sistema de pagamento instantâneo.

Segurança e uso consciente do Pix

O Pix segue sendo um sistema seguro e amplamente monitorado, desde que os usuários mantenham coerência entre movimentações e rendimentos. A Receita Federal reforça que não há risco de sanções para quem utiliza a ferramenta de forma transparente e devidamente registrada.

A integração de dados bancários e fiscais faz parte de um movimento global de transformação digital na administração pública, em que o uso de inteligência artificial vem se tornando aliado no combate à sonegação e na eficiência da arrecadação tributária.

