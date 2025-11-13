A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes de Piracicaba informou que o transporte coletivo urbano terá uma operação especial neste sábado (15), feriado da Proclamação da República. A maior parte das linhas seguirá a tabela de horários de domingo e feriados, que possui menos viagens.

Contudo, para atender à demanda de algumas regiões, três linhas específicas manterão uma programação um pouco mais robusta, operando com a grade horária de sábado. Os usuários das seguintes linhas devem ficar atentos, pois elas terão mais opções de horário do que o esquema tradicional de feriados: