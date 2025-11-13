A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes de Piracicaba informou que o transporte coletivo urbano terá uma operação especial neste sábado (15), feriado da Proclamação da República. A maior parte das linhas seguirá a tabela de horários de domingo e feriados, que possui menos viagens.
VEJA MAIS:
- VEJA O VÍDEO do teto desabando no Shopping Piracicaba
- Prédio da Escola de Música vai a leilão nesta quinta (13)
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Contudo, para atender à demanda de algumas regiões, três linhas específicas manterão uma programação um pouco mais robusta, operando com a grade horária de sábado. Os usuários das seguintes linhas devem ficar atentos, pois elas terão mais opções de horário do que o esquema tradicional de feriados:
- Linha 210 – Unileste
- Linha 416 – Uninoroeste/TVS
- Linha 505 – Uninorte
Para consultar todos os itinerários e horários atualizados, os passageiros devem acessar o site oficial da Piracicaba Mobilidade. A Secretaria também comunicou que a Loja Pira Mobilidade não prestará atendimento ao público durante o feriado. O atendimento será retomado no próximo dia útil.