Apenas 3 linhas irão operar com horários de sábado, as outras irão seguir a tabela de domingos e feriados.
Apenas 3 linhas irão operar com horários de sábado, as outras irão seguir a tabela de domingos e feriados.

A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes de Piracicaba informou que o transporte coletivo urbano terá uma operação especial neste sábado (15), feriado da Proclamação da República. A maior parte das linhas seguirá a tabela de horários de domingo e feriados, que possui menos viagens.

Contudo, para atender à demanda de algumas regiões, três linhas específicas manterão uma programação um pouco mais robusta, operando com a grade horária de sábado. Os usuários das seguintes linhas devem ficar atentos, pois elas terão mais opções de horário do que o esquema tradicional de feriados:

  • Linha 210 – Unileste
  • Linha 416 – Uninoroeste/TVS
  • Linha 505 – Uninorte

Para consultar todos os itinerários e horários atualizados, os passageiros devem acessar o site oficial da Piracicaba Mobilidade. A Secretaria também comunicou que a Loja Pira Mobilidade não prestará atendimento ao público durante o feriado. O atendimento será retomado no próximo dia útil.

