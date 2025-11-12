O prédio que abriga a Escola de Música de Piracicaba “Maestro Ernst Mahle” (Empem), instituição mantida pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), vai a leilão nesta quinta-feira (13), às 14h, com possibilidade de participação presencial e online. O imóvel, localizado em uma das regiões mais tradicionais da cidade, foi avaliado em R$ 3,986 milhões, com lance mínimo fixado em R$ 2,7 milhões.

Segundo informações da Unimep, o imóvel estava disponível para venda e, diante do interesse de compradores, foi incluído na modalidade de leilão judicial. A universidade destaca que a operação envolve exclusivamente o prédio, sem impacto na continuidade das atividades pedagógicas e culturais da Empem. Após a conclusão da venda, a escola será transferida para o Colégio Piracicabano, onde manterá sua estrutura de cursos e apresentações.

Atualmente, a Empem atende cerca de 75 alunos ativos em cursos de instrumentos, teoria musical e prática de conjunto.

O edital do leilão estabelece prazo de até 180 dias para a transição das atividades após a formalização da venda, período em que a escola seguirá em funcionamento no endereço atual.A alienação do prédio integra o processo de recuperação judicial da Rede Metodista de Educação, determinado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). A medida faz parte de um plano de reestruturação financeira que prevê a venda de imóveis e ativos para amortizar dívidas acumuladas pela instituição nos últimos anos.