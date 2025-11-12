O prédio que abriga a Escola de Música de Piracicaba “Maestro Ernst Mahle” (Empem), instituição mantida pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), vai a leilão nesta quinta-feira (13), às 14h, com possibilidade de participação presencial e online. O imóvel, localizado em uma das regiões mais tradicionais da cidade, foi avaliado em R$ 3,986 milhões, com lance mínimo fixado em R$ 2,7 milhões.
Segundo informações da Unimep, o imóvel estava disponível para venda e, diante do interesse de compradores, foi incluído na modalidade de leilão judicial. A universidade destaca que a operação envolve exclusivamente o prédio, sem impacto na continuidade das atividades pedagógicas e culturais da Empem. Após a conclusão da venda, a escola será transferida para o Colégio Piracicabano, onde manterá sua estrutura de cursos e apresentações.
Atualmente, a Empem atende cerca de 75 alunos ativos em cursos de instrumentos, teoria musical e prática de conjunto.
O edital do leilão estabelece prazo de até 180 dias para a transição das atividades após a formalização da venda, período em que a escola seguirá em funcionamento no endereço atual.A alienação do prédio integra o processo de recuperação judicial da Rede Metodista de Educação, determinado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). A medida faz parte de um plano de reestruturação financeira que prevê a venda de imóveis e ativos para amortizar dívidas acumuladas pela instituição nos últimos anos.
A Rede Metodista enfrenta dificuldades desde o fechamento de 30 cursos em Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste, ocorrido entre 2022 e 2023, o que impactou aproximadamente 500 estudantes e reduziu significativamente a estrutura acadêmica da Unimep na região.
Outras propriedades da universidade também já foram leiloadas ao longo de 2025. Em maio, parte do campus Taquaral foi arrematada pela rede de supermercados Delta Max por R$ 20 milhões. Já em outubro, a holding patrimonial Cançado & Lessa, responsável pela Rede Drogal, adquiriu a área remanescente do mesmo campus — de 189,8 mil metros quadrados, sendo 45 mil m² de área construída — por R$ 35 milhões. A empresa anunciou planos de preservar elementos históricos do espaço e requalificar o local para novos investimentos voltados à área de inovação e serviços.