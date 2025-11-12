Um susto daqueles tomou conta do Shopping Piracicaba na tarde desta quarta-feira (12). Parte do teto de gesso de uma das áreas internas desabou de repente, deixando clientes e funcionários assustados.
De acordo com as informações apuradas, ninguém ficou ferido, mas a queda causou apreensão e chamou a atenção de quem passava pelo local.
A área atingida foi rapidamente isolada para avaliação da estrutura e para garantir a segurança de todos.
Segundo o shopping, o incidente foi provocado por um problema pontual na tubulação de água que passa acima do forro de gesso. PTécnicos foram acionados e fizeram a rápida manutenção.
Em nota, o Shopping Piracicaba informou que o local afetado já foi reparado e o funcionamento segue normal:
“Uma pequena área do shopping precisou ser isolada após um incidente pontual na tubulação de água que fica acima do forro de gesso. As equipes já realizaram os reparos e o shopping segue operando normalmente.”