O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está implementando uma transformação digital na gestão de benefícios que impacta diretamente milhões de brasileiros. Uma nova diretriz estabelece o uso obrigatório da biometria facial como um requisito de segurança crucial. Embora a medida vise aprimorar o combate a fraudes e aumentar a segurança das transações, a forma de aplicação varia e exige atenção, especialmente para quem busca novos benefícios.
O Cronograma Começa em Novembro: Quem é Prioridade?
Ao contrário do que alguns temem, a mudança não significa um cancelamento em massa imediato para quem já é beneficiário. A obrigatoriedade começa com força total em novembro deste ano, mas foca primariamente em um grupo: as novas concessões do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Para os aposentados e outros beneficiários que já recebem, a implementação será gradual. O governo federal prioriza o aproveitamento de dados de biometria facial já registrados em grandes bases de dados públicas.
- Bases de Dados Aproveitadas: Se você possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) atualizada, Título de Eleitor com biometria ou Carteira de Identidade Nacional (CIN), há uma grande chance de sua biometria já ser considerada válida pelo sistema do Meu INSS.
- Sem Bloqueio Automático: A orientação oficial é clara: não haverá bloqueio automático de pagamentos para quem já recebe benefícios. No entanto, a adequação será fundamental para acessar serviços digitais e evitar problemas futuros.
Passo a Passo: Como Verificar Sua Biometria no Meu INSS
Antes de correr para atualizar documentos, o primeiro e mais importante passo é verificar se você já está em dia com a nova regra do INSS.
- Acesse o Aplicativo: Abra o aplicativo ou site Meu INSS.
- Escolha um Serviço de Teste: Tente acessar um serviço que exija alta segurança, como o desbloqueio de empréstimo consignado.
- Teste de Captura: O sistema tentará fazer a captura da sua face.
- Sucesso: Se a captura for concluída, sua biometria facial está ativa e você está em dia com a exigência.
- Falha: Se o sistema falhar repetidamente (verifique se está em local bem iluminado e sem acessórios), pode ser necessário atualizar seu cadastro biométrico.
Essa verificação simples é o seu check-list de ação imediata para confirmar a aderência à política e dispensar deslocamentos.
O Que Fazer Se Sua Biometria Falhar?
Se o teste no Meu INSS indicar uma pendência, o INSS aceita a atualização de biometria através de três vias oficiais, garantindo que você não precise ir a uma agência apenas para isso:
- Emissão/Renovação da CNH: A biometria facial coletada pelo DETRAN no processo de renovação ou emissão da Carteira Nacional de Habilitação.
- Atualização no TSE: Realizar a coleta biométrica junto ao Tribunal Regional Eleitoral.
- Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN): A nova identidade possui coleta biométrica integrada.
A escolha deve ser pela via mais cômoda e acessível para o cidadão, garantindo que os dados sejam consistentes e facilmente aproveitados pelo sistema do INSS.
Na prática, a nova política reforça a segurança digital. Embora o BPC tenha a exigência imediata para novas concessões, os aposentados atuais notarão o peso da biometria ao usar o portal Meu INSS, garantindo que apenas o titular tenha acesso a informações e serviços sensíveis. O resultado esperado é uma redução significativa nas fraudes e uma autenticação mais ágil para quem está regular. A mudança acompanha a modernização da Prova de Vida, que hoje pode ser cumprida por múltiplos eventos reconhecidos, como o uso do cartão bancário com biometria de dedo.