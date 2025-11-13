O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está implementando uma transformação digital na gestão de benefícios que impacta diretamente milhões de brasileiros. Uma nova diretriz estabelece o uso obrigatório da biometria facial como um requisito de segurança crucial. Embora a medida vise aprimorar o combate a fraudes e aumentar a segurança das transações, a forma de aplicação varia e exige atenção, especialmente para quem busca novos benefícios.

O Cronograma Começa em Novembro: Quem é Prioridade?

Ao contrário do que alguns temem, a mudança não significa um cancelamento em massa imediato para quem já é beneficiário. A obrigatoriedade começa com força total em novembro deste ano, mas foca primariamente em um grupo: as novas concessões do Benefício de Prestação Continuada (BPC).