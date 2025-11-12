12 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
BENEFÍCIO

Bolsa Esportiva de Piracicaba: entenda como funciona

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Carateca Hernani Verrismo, que foi prata nos Jogos Panamericanos em 2019, faz parte do programa Bolsa Esportiva
Carateca Hernani Verrismo, que foi prata nos Jogos Panamericanos em 2019, faz parte do programa Bolsa Esportiva

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, recebeu 206 solicitações para concessão de Bolsa Esportiva 2025, ano vigente 2026, para atleta, paratleta, guia, técnico, auxiliar técnico e/ou preparador físico. O período de inscrições foi encerrado ontem (11/11).

Nesta segunda fase, as propostas apresentadas serão analisadas até o dia 28/11/2025, por uma Comissão nomeada, por meio da portaria 4210/2025. O pleiteante será classificado conforme a sua atuação e na categoria de Bolsa Esportiva que o mesmo se enquadrar, os quais serão contemplados entre os seus concorrentes diretos.

Na terceira fase, será definida a lista de contemplados e a quantidade de bolsas a serem disponibilizadas, conforme recursos orçamentários disponíveis e também da quantidade de pleiteantes, da área de atuação e categoria. A estimativa é que a divulgação do resultado preliminar ocorra no dia 1º de dezembro. A homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas, se houver, ocorre no dia 16 de dezembro.

VEJA MAIS

“Temos o objetivo, por meio do Bolsa Esportiva, de valorizar nossos atletas, paratletas, guias, técnicos, auxiliares e preparadores físicos, participantes do esporte de rendimento ou representativo do município nos treinamentos e nas competições oficiais, além de incentivar o processo de formação esportiva e treinamentos para as competições esportivas”, destaca o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro.

Para o carateca Hernani Veríssimo, atleta beneficiado, o Bolsa Esportiva ajuda no auxílio com o pagamento das taxas de inscrições das competições e nas demais despesas de um esportista de alto rendimento, como nutricionista, preparador físico, fisioterapeuta, entre outros profissionais. “Com esse incentivo financeiro, o atleta profissional consegue focar exclusivamente em sua preparação para os torneios de alto rendimento, que exigem sempre nossa melhor performance dentro e fora dos tatames”, disse Hernani.

Serão concedidas bolsas esportivas na Categoria Estadual, no valor mensal de até R$ 2.000; e na Categoria Formação Esportiva, no valor mensal de até R$ 1.000. Essa categoria tem como novidade a divisão em dois níveis: aperfeiçoamento técnico competitivo e especialização e performance de alto rendimento. No documento também constam todas as fases do processo, requisitos para participação, documentação obrigatória, entre outras informações pertinentes. Atualmente, 59 esportistas são beneficiados.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários