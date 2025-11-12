A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, recebeu 206 solicitações para concessão de Bolsa Esportiva 2025, ano vigente 2026, para atleta, paratleta, guia, técnico, auxiliar técnico e/ou preparador físico. O período de inscrições foi encerrado ontem (11/11).
Nesta segunda fase, as propostas apresentadas serão analisadas até o dia 28/11/2025, por uma Comissão nomeada, por meio da portaria 4210/2025. O pleiteante será classificado conforme a sua atuação e na categoria de Bolsa Esportiva que o mesmo se enquadrar, os quais serão contemplados entre os seus concorrentes diretos.
Na terceira fase, será definida a lista de contemplados e a quantidade de bolsas a serem disponibilizadas, conforme recursos orçamentários disponíveis e também da quantidade de pleiteantes, da área de atuação e categoria. A estimativa é que a divulgação do resultado preliminar ocorra no dia 1º de dezembro. A homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas, se houver, ocorre no dia 16 de dezembro.
“Temos o objetivo, por meio do Bolsa Esportiva, de valorizar nossos atletas, paratletas, guias, técnicos, auxiliares e preparadores físicos, participantes do esporte de rendimento ou representativo do município nos treinamentos e nas competições oficiais, além de incentivar o processo de formação esportiva e treinamentos para as competições esportivas”, destaca o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro.
Para o carateca Hernani Veríssimo, atleta beneficiado, o Bolsa Esportiva ajuda no auxílio com o pagamento das taxas de inscrições das competições e nas demais despesas de um esportista de alto rendimento, como nutricionista, preparador físico, fisioterapeuta, entre outros profissionais. “Com esse incentivo financeiro, o atleta profissional consegue focar exclusivamente em sua preparação para os torneios de alto rendimento, que exigem sempre nossa melhor performance dentro e fora dos tatames”, disse Hernani.
Serão concedidas bolsas esportivas na Categoria Estadual, no valor mensal de até R$ 2.000; e na Categoria Formação Esportiva, no valor mensal de até R$ 1.000. Essa categoria tem como novidade a divisão em dois níveis: aperfeiçoamento técnico competitivo e especialização e performance de alto rendimento. No documento também constam todas as fases do processo, requisitos para participação, documentação obrigatória, entre outras informações pertinentes. Atualmente, 59 esportistas são beneficiados.