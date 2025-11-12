A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, recebeu 206 solicitações para concessão de Bolsa Esportiva 2025, ano vigente 2026, para atleta, paratleta, guia, técnico, auxiliar técnico e/ou preparador físico. O período de inscrições foi encerrado ontem (11/11).

Nesta segunda fase, as propostas apresentadas serão analisadas até o dia 28/11/2025, por uma Comissão nomeada, por meio da portaria 4210/2025. O pleiteante será classificado conforme a sua atuação e na categoria de Bolsa Esportiva que o mesmo se enquadrar, os quais serão contemplados entre os seus concorrentes diretos.

Na terceira fase, será definida a lista de contemplados e a quantidade de bolsas a serem disponibilizadas, conforme recursos orçamentários disponíveis e também da quantidade de pleiteantes, da área de atuação e categoria. A estimativa é que a divulgação do resultado preliminar ocorra no dia 1º de dezembro. A homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas, se houver, ocorre no dia 16 de dezembro.