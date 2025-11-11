Um mistério abalou a noite desta segunda-feira (10) no bairro Vila Industrial, em Piracicaba. Um cabeleireiro foi encontrado morto dentro da própria casa, após vizinhos perceberem um forte odor vindo do imóvel.
De acordo com informações apuradas, moradores estranharam o cheiro forte e a ausência do profissional, muito conhecido na região, e decidiram acionar o Corpo de Bombeiros. As equipes acessaram o local e encontraram o homem já sem sinais vitais no interior da residência.
Um cliente, que tentava contato para realizar um pagamento via Pix, também relatou a dificuldade em falar com o cabeleireiro durante o dia, o que aumentou a preocupação da vizinhança.
A Polícia Militar esteve no local e acionou a Polícia Civil e a Perícia Técnica para apurar as causas da morte. A área foi isolada até a conclusão dos trabalhos periciais.
O corpo foi encaminhado à Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba, onde passará por exames para determinar a causa da morte. A Delegacia de Polícia investiga o caso.
Fontes informaram que, a princípio, não há indícios de violência, mas a hipótese será confirmada apenas após o laudo do IML.
A morte do cabeleireiro, descrito por amigos como querido e muito procurado pelos clientes, causou comoção entre moradores e colegas de profissão.