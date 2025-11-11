Um mistério abalou a noite desta segunda-feira (10) no bairro Vila Industrial, em Piracicaba. Um cabeleireiro foi encontrado morto dentro da própria casa, após vizinhos perceberem um forte odor vindo do imóvel.

De acordo com informações apuradas, moradores estranharam o cheiro forte e a ausência do profissional, muito conhecido na região, e decidiram acionar o Corpo de Bombeiros. As equipes acessaram o local e encontraram o homem já sem sinais vitais no interior da residência.