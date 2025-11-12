Ao todo, foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva, expedidos pela 1ª Vara Federal de Campinas.

A Polícia Federal desencadeou nesta quarta-feira (12) uma grande operação contra um suposto esquema de corrupção e desvio de recursos públicos em contratos de fornecimento de materiais escolares. Batizada de “Coffee Break”, a ação teve o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Polícia Militar, e mobilizou centenas de agentes em três estados: São Paulo, Distrito Federal e Paraná. Em Piracicaba as equipes estiveram na Life Educacional, na avenida Saldanha Marinho.

Na região de Campinas, a PF executou 19 mandados de busca e três prisões. Além de Piracicaba, as diligências se concentraram em Limeira, Sumaré, Hortolândia, Campinas, Araraquara, Bauru, Sorocaba, Presidente Prudente e Santos. Também houve ações na Grande São Paulo (em São Paulo, Barueri e Taboão da Serra), além de Brasília (DF) e Maringá (PR).

As investigações apontam indícios de fraudes em licitações para a compra e distribuição de materiais escolares em Sumaré e Hortolândia. Segundo a CGU, os contratos eram firmados com a empresa Life Tecnologia Educacional, que também foi alvo de buscas em sua sede, localizada em Piracicaba.

Em Sumaré, os agentes federais estiveram nas secretarias de Educação, Administração e Obras, além do Arquivo Público, de onde recolheram documentos, atas de preços e registros de visitas de representantes da empresa à prefeitura.