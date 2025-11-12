Nos 10 primeiros meses de 2025, o agronegócio paulista manteve um bom desempenho no comércio exterior, alcançando um superávit de US$ 19,07 bilhões. O saldo positivo decorre de exportações que somaram US$ 23,92 bilhões e de importações que totalizaram US$ 4,85 bilhões. A participação das exportações do agronegócio paulista no total exportado pelo estado de janeiro a outubro de 2025 foi de 40,8%, enquanto as importações do setor corresponderam a 6,6% do total no estado.

No ano passado, o agro paulista bateu recorde no valor do superávit. Em 2024, a demanda internacional por produtos do complexo sucroalcooleiro foi atípica e beneficiou os embarques do estado. “2025 está registrando o segundo melhor superávit da história das exportações paulistas, mesmo com um cenário internacional menos favorável. Após uma sequência de anos históricos, São Paulo se consolida como um dos principais polos exportadores do país”, explica o diretor da Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (Apta), Carlos Nabil Ghobril.

Principais produtos exportados