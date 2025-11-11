O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), órgão ligado à Secretaria de Logística e Transportes, inicia à 0h desta quarta-feira (12) a operação de 26 novos radares em rodovias estaduais sob sua administração. Na região de Piracicaba, serão ativados cinco novos equipamentos de fiscalização.
Saiba Mais:
- Moradores pedem semáforo após caos em rotatória de Piracicaba
- Piracicaba amplia vigilância com câmeras particulares na PM
Com a implantação, o total de radares em funcionamento nas rodovias não concedidas do estado passa a 467. A relação completa dos novos pontos de fiscalização você pode conferir no site oficial do DER-SP: https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Index.aspx
Segundo o departamento, os equipamentos estão devidamente sinalizados e com limites de velocidade definidos conforme cada trecho. O objetivo é reforçar o controle de tráfego e reduzir a ocorrência de acidentes em trechos considerados críticos. Motoristas que ultrapassarem os limites de velocidade estabelecidos serão autuados.
Os novos radares integram o contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a instalação de 649 equipamentos em mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A definição dos pontos foi baseada em estudos técnicos que analisaram o histórico de acidentes, volume de tráfego, características das vias e locais de travessia de animais.
De acordo com o DER-SP, os demais radares previstos no contrato estão em fase de implantação e passarão por testes e homologação antes do início da operação. As informações sobre o início da fiscalização serão divulgadas oficialmente pelos canais do Governo do Estado, pela imprensa e no Diário Oficial.
Locais dos novos radares na região de Piracicaba:
- SP 151: km 009,030 – Leste/Oeste – Iracemápolis – 60 km/h
- SPA 127/304: km 002,350 – Sul – Nova Odessa – 60 km/h
- SP 304: km 127,415 – Oeste – Americana – 80 km/h
- SP 304: km 150,200 – Leste/Oeste – Piracicaba – 110 / 90 km/h
- SP 316: km 172,300 – Norte/Sul – Santa Gertrudes – 40 km/h