Com a implantação, o total de radares em funcionamento nas rodovias não concedidas do estado passa a 467. A relação completa dos novos pontos de fiscalização você pode conferir no site oficial do DER-SP: https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Index.aspx

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), órgão ligado à Secretaria de Logística e Transportes, inicia à 0h desta quarta-feira (12) a operação de 26 novos radares em rodovias estaduais sob sua administração. Na região de Piracicaba, serão ativados cinco novos equipamentos de fiscalização.

Segundo o departamento, os equipamentos estão devidamente sinalizados e com limites de velocidade definidos conforme cada trecho. O objetivo é reforçar o controle de tráfego e reduzir a ocorrência de acidentes em trechos considerados críticos. Motoristas que ultrapassarem os limites de velocidade estabelecidos serão autuados.

Os novos radares integram o contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a instalação de 649 equipamentos em mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A definição dos pontos foi baseada em estudos técnicos que analisaram o histórico de acidentes, volume de tráfego, características das vias e locais de travessia de animais.

De acordo com o DER-SP, os demais radares previstos no contrato estão em fase de implantação e passarão por testes e homologação antes do início da operação. As informações sobre o início da fiscalização serão divulgadas oficialmente pelos canais do Governo do Estado, pela imprensa e no Diário Oficial.

Locais dos novos radares na região de Piracicaba: