Rodrigo era muito conhecido e querido na região, atendendo há anos uma clientela fiel. Segundo informações, o corpo foi descoberto depois que um cliente, sem conseguir contato desde o domingo (9), resolveu ir até o local e sentiu um forte mau cheiro vindo da casa, além da presença de moscas na garagem.

Foi identificado como Rodrigo Gomes Freire, de 43 anos, o cabeleireiro encontrado morto dentro da residência onde morava, no bairro Vila Industrial, em Piracicaba, na noite desta segunda-feira (10).

O homem acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Rodrigo foi encontrado sem vida e em avançado estado de decomposição, indicando que a morte havia ocorrido há pelo menos um dia.

A Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram a perícia no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba, responsável por determinar a causa da morte.

De acordo com as informações, não foram encontrados sinais de violência, mas o caso segue sob investigação. A confirmação da identidade do cabeleireiro provocou comoção entre amigos, clientes e moradores, que lamentaram profundamente a perda do profissional, descrito como atencioso, talentoso e muito amado na região.