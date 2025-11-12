Durante mais de 100 horas, Eloá, de 15 anos, foi mantida refém pelo ex-namorado Lindemberg Alves, de 22, em Santo André (SP). O caso foi acompanhado em tempo real por emissoras de TV e terminou de forma trágica, após a jovem ser baleada dentro do apartamento onde estava presa.

O documentário “Caso Eloá – Refém ao Vivo” chega à Netflix nesta quarta-feira (12), reabrindo feridas e reflexões sobre um dos crimes mais marcantes do Brasil. A produção mergulha nos bastidores do sequestro e assassinato de Eloá Pimentel, ocorrido em 2008, e apresenta um olhar sensível sobre a adolescente, sua família e o impacto da tragédia que comoveu o país.

A produção, dirigida por Cris Ghattas e produzida por Veronica Stumpf, busca recontar a história sob a perspectiva da vítima, abordando não apenas o crime, mas também as falhas da imprensa e da sociedade na condução do caso. Segundo as realizadoras, o objetivo é devolver a voz a Eloá, cuja história foi muitas vezes ofuscada pela exposição midiática do agressor. “Muito se falou sobre o assassino e o papel da mídia, mas quase nada sobre quem era a Eloá — seus sonhos, planos e o que foi perdido. Esse documentário é, acima de tudo, sobre ela e sua família”, destacou Stumpf em entrevista.

O filme reúne entrevistas inéditas com os pais, irmãos e amigos da adolescente, incluindo o depoimento emocionante do irmão Douglas, que fala pela primeira vez sobre o trauma vivido. Também participam jornalistas e autoridades que acompanharam o caso de perto, refletindo sobre a cobertura e o papel da mídia diante de tragédias semelhantes.

Além de depoimentos marcantes, o documentário revela trechos do diário de Eloá, oferecendo uma nova dimensão da jovem que se tornou símbolo da luta contra o feminicídio e a violência de gênero no país. A produção surge em um momento em que casos de violência contra mulheres continuam alarmantes no Brasil, e propõe uma discussão necessária sobre empatia, responsabilidade social e a forma como essas histórias são contadas.