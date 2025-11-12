12 de novembro de 2025
OPORTUNIDADES

Ifood abre vagas de estágio; Veja como se inscrever

Tempo de leitura: 2 min
O iFood abriu inscrições para o GEN AI, seu mais novo programa de estágio voltado à formação de jovens talentos em Inteligência Artificial (IA). A iniciativa, que oferece bolsa-auxílio acima do valor de mercado, mentoria especializada e imersão internacional, busca estudantes interessados em desenvolver soluções inovadoras com impacto direto na vida de milhões de usuários.

A proposta do GEN AI é preparar a “próxima geração de especialistas em IA”, que o iFood chama de AI Builders. O programa é destinado a universitários de todo o Brasil, com perfil criativo, colaborativo e curioso — especialmente de cursos como Ciência da Computação, Engenharia de Software, Estatística, Matemática Aplicada e áreas correlatas.

O estágio oferece uma experiência prática e multidisciplinar, conectando os participantes a desafios reais da empresa. Além de treinamentos e mentorias, os selecionados terão acesso a projetos estratégicos e poderão participar de uma imersão internacional em uma das empresas do grupo Prosus, na América Latina, reconhecido polo de inovação tecnológica.

De acordo com o iFood, o programa reflete uma tendência interna de valorização da geração Z, que hoje representa 26% do quadro de funcionários e é considerada a mais engajada da companhia. Pesquisas internas mostram que 93% dos jovens afirmam ter orgulho do impacto positivo da empresa, quebrando estereótipos sobre falta de comprometimento e superando os Millennials em engajamento e propósito.

Com 70% de taxa de efetivação em programas anteriores, o iFood reforça que o GEN AI é uma porta de entrada para carreiras promissoras em tecnologia e IA.

Como participar

As inscrições para o GEN AI Estágio 2025 seguem abertas até 23 de novembro. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site de carreiras do iFood.

Requisitos principais:

  • Estar matriculado em um curso superior no Brasil (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo);
  • Ter previsão de conclusão até dezembro de 2026;
  • Disponibilidade para estagiar 6 horas por dia;
  • Vagas disponíveis em modelo híbrido ou remoto, dependendo da área de atuação.

O processo é aberto a estudantes de todas as áreas, mas o iFood prioriza candidatos com formação em ciências exatas e tecnologia.

