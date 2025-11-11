11 de novembro de 2025
PROIBIÇÃO

Anvisa recolhe suplementos e proíbe óleos vegetais sem registro

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
A decisão inclui a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição, importação, divulgação e consumo dos produtos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (10) o recolhimento de suplementos alimentares de proteína em pó da marca Proteus/Whey Isolate Protein Mix, fabricados pela empresa Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda.

Saiba Mais:

A decisão inclui a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição, importação, divulgação e consumo dos produtos. Segundo a Anvisa, os suplementos eram vendidos em plataformas on-line como Shopee e Mercado Livre sem registro sanitário. As embalagens também não apresentavam identificação do fabricante ou de importador nacional, o que impede a rastreabilidade e fiscalização dos produtos.

Recolhimento de suplementos da marca Bugroon

Em outra resolução, a Anvisa determinou o recolhimento de todos os suplementos alimentares produzidos pela empresa Bugroon Raízes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda. A decisão suspende a fabricação, venda, distribuição, importação, propaganda e consumo dos itens da marca.

De acordo com a agência, a Bugroon não possui licença sanitária para a produção de suplementos e óleos vegetais e comercializava os produtos de forma irregular por meio do site oficial.

Entre os itens incluídos na medida estão todos os lotes dos seguintes produtos:

  • Óleo de Menta Piperita Bugroon
  • Óleo de Sucupira Bugroon
  • Óleo de Copaíba Bugroon
  • Suplementos em cápsulas Ginkocen, Calmom, Catux, Unaro Moringa, Neuralfocus e Contradô

Recolhimento de soda cáustica sem registro

A Anvisa também determinou o recolhimento da soda cáustica em escamas Limpinha 99%, produzida pela empresa Guaraflex Produtos de Limpeza Ltda. O produto não possui registro como saneante, o que torna sua fabricação, venda, distribuição, divulgação e uso proibidos.

A agência destacou que produtos sem registro sanitário não passam por avaliação de qualidade e segurança, podendo representar riscos à saúde. A Anvisa orienta que denúncias e casos suspeitos sejam comunicados por meio dos canais oficiais de atendimento do órgão ou às vigilâncias sanitárias locais.

