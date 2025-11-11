A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (10) o recolhimento de suplementos alimentares de proteína em pó da marca Proteus/Whey Isolate Protein Mix, fabricados pela empresa Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda.

Saiba Mais:

A decisão inclui a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição, importação, divulgação e consumo dos produtos. Segundo a Anvisa, os suplementos eram vendidos em plataformas on-line como Shopee e Mercado Livre sem registro sanitário. As embalagens também não apresentavam identificação do fabricante ou de importador nacional, o que impede a rastreabilidade e fiscalização dos produtos.

Recolhimento de suplementos da marca Bugroon