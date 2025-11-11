A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (10) o recolhimento de suplementos alimentares de proteína em pó da marca Proteus/Whey Isolate Protein Mix, fabricados pela empresa Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda.
Saiba Mais:
- Moradores pedem semáforo após caos em rotatória de Piracicaba
- Cinco novos radares começam a multar motoristas em Piracicaba
A decisão inclui a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição, importação, divulgação e consumo dos produtos. Segundo a Anvisa, os suplementos eram vendidos em plataformas on-line como Shopee e Mercado Livre sem registro sanitário. As embalagens também não apresentavam identificação do fabricante ou de importador nacional, o que impede a rastreabilidade e fiscalização dos produtos.
Recolhimento de suplementos da marca Bugroon
Em outra resolução, a Anvisa determinou o recolhimento de todos os suplementos alimentares produzidos pela empresa Bugroon Raízes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda. A decisão suspende a fabricação, venda, distribuição, importação, propaganda e consumo dos itens da marca.
De acordo com a agência, a Bugroon não possui licença sanitária para a produção de suplementos e óleos vegetais e comercializava os produtos de forma irregular por meio do site oficial.
Entre os itens incluídos na medida estão todos os lotes dos seguintes produtos:
- Óleo de Menta Piperita Bugroon
- Óleo de Sucupira Bugroon
- Óleo de Copaíba Bugroon
- Suplementos em cápsulas Ginkocen, Calmom, Catux, Unaro Moringa, Neuralfocus e Contradô
Recolhimento de soda cáustica sem registro
A Anvisa também determinou o recolhimento da soda cáustica em escamas Limpinha 99%, produzida pela empresa Guaraflex Produtos de Limpeza Ltda. O produto não possui registro como saneante, o que torna sua fabricação, venda, distribuição, divulgação e uso proibidos.
A agência destacou que produtos sem registro sanitário não passam por avaliação de qualidade e segurança, podendo representar riscos à saúde. A Anvisa orienta que denúncias e casos suspeitos sejam comunicados por meio dos canais oficiais de atendimento do órgão ou às vigilâncias sanitárias locais.