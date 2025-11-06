A ANVISA, na última segunda-feira (3), proibiu a venda de mais uma marca de café de ser comercializada. A Vibe Coffee foi banida do mercado por falhas graves de registro e higiene, somando-se a outras cinco marcas suspensas anteriormente por irregularidades que incluíram desde a presença de toxinas até o uso de ingredientes não permitidos na composição do produto.
Em 2025, seis marcas tiveram seus produtos proibidos por diversos motivos. Algumas foram retiradas de circulação por usarem produtos diferentes de grãos de café, vistas pelo órgão regulador como "café fake". Veja os motivos de cada uma das proibições abaixo:
Melissa, Pingo Preto e Oficial do Brasil (Junho):
A Anvisa e o Ministério da Agricultura desclassificaram estes produtos, apontados como "café fake". As proibições ocorreram porque os produtos continham a toxina ocratoxina A (OTA), imprópria para consumo humano, e usavam ingredientes de baixa qualidade, como resíduos ou grãos crus, em vez de café torrado e moído ou polpa de café, conforme indicado nas embalagens. O Ministério chegou a indicar que os produtos eram feitos com "lixo da lavoura".
Café Câmara (Setembro):
A proibição foi determinada após a identificação de duas irregularidades principais: o produto tinha origem desconhecida e análises laboratoriais detectaram a presença de “fragmentos de corpo estranho, semelhantes a vidro” no lote 160229. Além disso, a embalagem indicava fabricação por duas empresas com situação cadastral irregular. A Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) informou que o selo de pureza exibido na embalagem era falso.
Fellow Criativo, da Cafellow (Outubro):
Este pó para preparo de café em sachê foi banido por três razões: continha extrato de cogumelo Agaricus Bisporus, um ingrediente não avaliado quanto à segurança de uso em alimentos; fazia alegações não aprovadas pela Anvisa sobre "controle de insulina" e "diminuição do colesterol"; e o rótulo apresentava informações que podiam induzir o consumidor a erro sobre a natureza do produto.
Vibe Coffee (Novembro):
A proibição de todos os produtos da Vibe Coffee, do Espírito Santo, ocorreu devido a falhas regulatórias e sanitárias graves, constatadas em inspeção da Vigilância Sanitária local. Os motivos incluíram ausência de licença sanitária e de regularização dos produtos, além de falhas nas boas práticas de fabricação, como falta de rastreabilidade, ausência de procedimentos operacionais e condições inadequadas de higienização.
O que diz as leis
A legislação brasileira estabelece que, para ser denominado café, o produto deve conter apenas o grão. A lei permite até 1% de impurezas naturais do café (como cascas e galhos) e matérias estranhas (como areia ou sementes de outras espécies vegetais). Entretanto, é estritamente proibida a presença de elementos estranhos, como milho, trigo, cevada, corantes, açúcar, caramelo ou borra de café solúvel.