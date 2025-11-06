A ANVISA, na última segunda-feira (3), proibiu a venda de mais uma marca de café de ser comercializada. A Vibe Coffee foi banida do mercado por falhas graves de registro e higiene, somando-se a outras cinco marcas suspensas anteriormente por irregularidades que incluíram desde a presença de toxinas até o uso de ingredientes não permitidos na composição do produto.

Em 2025, seis marcas tiveram seus produtos proibidos por diversos motivos. Algumas foram retiradas de circulação por usarem produtos diferentes de grãos de café, vistas pelo órgão regulador como "café fake". Veja os motivos de cada uma das proibições abaixo:

Melissa, Pingo Preto e Oficial do Brasil (Junho):