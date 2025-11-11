Moradores do bairro Água Branca, em Piracicaba (SP), procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar o trânsito intenso na rotatória que liga a Avenida Antonio Fazanaro à Rua Santa Catarina, em frente ao Supermercado Assaí Atacadista e nas proximidades da Faculdade Anhanguera.
De acordo com os relatos, o fluxo de veículos aumenta significativamente nos horários de pico, especialmente nos períodos de entrada e saída de alunos da faculdade e durante o movimento de clientes do supermercado. Segundo os moradores, em todos os acessos da rotatória formam-se longas filas de carros, o que causa lentidão e dificulta a passagem de pedestres.
Outro ponto destacado pela população é a ausência de faixas de pedestres no local, o que torna a travessia perigosa. Os moradores pedem que o trecho receba melhorias, como a instalação de semáforos e sinalização adequada para pedestres.
O que diz a Prefeitura
O Jornal de Piracicaba entrou em contato com a Prefeitura, que em nota disse: "A Prefeitura informa que a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes realiza estudo técnico na avenida Antonio Fazzanaro com o objetivo de identificar a instalar dispositivos com o objetivo de gerenciar o fluxo de trânsito e minimizar os seus impactos. A avenida Antonio Fazzanaro é uma das principais vias de acesso à região Sul, com tráfego intenso nos horários de pico, principalmente."