Uma mulher foi agredida por um homem dentro de um condomínio localizado em Salvador (BA), na tarde de sábado, (08). De acordo com informações da Polícia Civil, o agressor tentou entrar no local por uma rota de acesso não autorizada. Ao ser impedido por uma funcionária de liberar a passagem, ele passou a agredi-la utilizando um capacete.

Saiba Mais:

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que o homem discute com a funcionária e, em seguida, a atinge diversas vezes na cabeça. Após o ataque, ele deixou o local. A vítima foi socorrida por moradores e encaminhada para uma unidade de saúde. Segundo a polícia, ela ficou inconsciente após as agressões, mas recebeu atendimento médico e passa por exames complementares.