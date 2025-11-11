Uma mulher foi agredida por um homem dentro de um condomínio localizado em Salvador (BA), na tarde de sábado, (08). De acordo com informações da Polícia Civil, o agressor tentou entrar no local por uma rota de acesso não autorizada. Ao ser impedido por uma funcionária de liberar a passagem, ele passou a agredi-la utilizando um capacete.
Saiba Mais:
- Jovem é preso com reconhecimento facial após mentir à policia
- Morre em Piracicaba homem que sofreu acidente há quase 50 dias
Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que o homem discute com a funcionária e, em seguida, a atinge diversas vezes na cabeça. Após o ataque, ele deixou o local. A vítima foi socorrida por moradores e encaminhada para uma unidade de saúde. Segundo a polícia, ela ficou inconsciente após as agressões, mas recebeu atendimento médico e passa por exames complementares.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia. As autoridades informaram que o crime pode ser enquadrado como tentativa de homicídio. O agressor ainda não foi localizado e é considerado foragido.
A administração do condomínio informou, por meio de nota, que está colaborando com as investigações e que foram entregues às autoridades todas as imagens do circuito interno de segurança. A polícia segue realizando buscas para encontrar o suspeito e apurar as circunstâncias do ocorrido.