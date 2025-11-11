"Deu ruim" para um rapaz de 23 anos, que achou que podia driblar a Polícia Militar com um nome falso. A tentativa de esperteza acabou em algemas e cela, na noite desta segunda-feira (10), no centro de Piracicaba.

Era por volta das 21h25, quando a equipe do Pelotão Alpha — formada pelo 2º sargento Horiguchi e os cabos R. Santos e Hech — fazia patrulhamento pela rua Saldanha Marinho e decidiu abordar o suspeito.