"Deu ruim" para um rapaz de 23 anos, que achou que podia driblar a Polícia Militar com um nome falso. A tentativa de esperteza acabou em algemas e cela, na noite desta segunda-feira (10), no centro de Piracicaba.
Era por volta das 21h25, quando a equipe do Pelotão Alpha — formada pelo 2º sargento Horiguchi e os cabos R. Santos e Hech — fazia patrulhamento pela rua Saldanha Marinho e decidiu abordar o suspeito.
Com conversa sem sentido e documentos desencontrados, o rapaz tentou se passar por outra pessoa. Só que não contava com a tecnologia da PM, que através do aplicativo Detecta, o sistema de reconhecimento facial revelou quem ele era realmente — um homem evadido do sistema prisional, condenado por tráfico de drogas (artigo 33).
Em segundos, a farsa caiu por terra. O indivíduo recebeu voz de prisão, foi levado direto ao Plantão Policial e, ficou à disposição da justiça.