11 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CENTRO DE PIRACICABA

Jovem é preso com reconhecimento facial após mentir à policia

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Freepik
Após o indivíduo apresentar documentos falsos, a identidade foi revelada por reconhecimento facial.
Após o indivíduo apresentar documentos falsos, a identidade foi revelada por reconhecimento facial.

  "Deu ruim" para um rapaz de 23 anos, que achou que podia driblar a Polícia Militar com um nome falso. A tentativa de esperteza acabou em algemas e cela, na noite desta segunda-feira (10), no centro de Piracicaba.

VEJA MAIS

Era por volta das 21h25, quando a equipe do Pelotão Alpha — formada pelo 2º sargento Horiguchi e os cabos R. Santos e Hech — fazia patrulhamento pela rua Saldanha Marinho e decidiu abordar o suspeito.

Com conversa sem sentido e documentos desencontrados, o rapaz tentou se passar por outra pessoa. Só que não contava com a tecnologia da PM, que através do aplicativo Detecta, o sistema de reconhecimento facial revelou quem ele era realmente  — um homem evadido do sistema prisional, condenado por tráfico de drogas (artigo 33).

Em segundos, a farsa caiu por terra. O indivíduo recebeu voz de prisão, foi levado direto ao Plantão Policial e, ficou à disposição da justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários