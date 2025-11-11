Depois de quase 50 dias internado lutando pela vida, Ednaldo Arthur Ferreira, de 59 anos, não resistiu. Ele morreu neste sábado (10), na Santa Casa de Piracicaba, vítima de um acidente violento na rodovia Cornélio Pires, em Saltinho.

Segundo o boletim de ocorrência, Ednaldo perdeu o controle do carro, que bateu contra placas de sinalização e capotou. O impacto foi tão forte que ele sofreu graves ferimentos e precisou ser entubado logo após o resgate. Uma das pernas teve de ser amputada ainda durante o tratamento.