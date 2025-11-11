Depois de quase 50 dias internado lutando pela vida, Ednaldo Arthur Ferreira, de 59 anos, não resistiu. Ele morreu neste sábado (10), na Santa Casa de Piracicaba, vítima de um acidente violento na rodovia Cornélio Pires, em Saltinho.
VEJA MAIS
- Ex- lutador do UFC "Pepey" é encontrado morto em prisão na Flórida
- Queda de parapente: parada cardíaca matou idoso. Veja o VÍDEO do último voo
Segundo o boletim de ocorrência, Ednaldo perdeu o controle do carro, que bateu contra placas de sinalização e capotou. O impacto foi tão forte que ele sofreu graves ferimentos e precisou ser entubado logo após o resgate. Uma das pernas teve de ser amputada ainda durante o tratamento.
A vítima estava internada desde o dia do acidente, lutando bravamente pela vida, mas acabou falecendo na noite deste sábado. O filho de Ednaldo procurou a Polícia Civil para comunicar a morte do pai.
Após os trâmites legais, o corpo foi levado ao IML e, em seguida, liberado para a família. A tragédia encerra uma longa batalha marcada por dor, esperança e saudade.