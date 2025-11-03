A iniciativa, organizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, conta com o apoio da PiraCerva (Associação das Cervejarias da Região de Piracicaba) e o suporte institucional do Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo e Viagens. O evento reunirá diversas cervejarias da cidade e de municípios vizinhos, oferecendo uma vasta gama de rótulos artesanais para degustação. Além das bebidas, o público poderá desfrutar de uma seleção de food trucks e produtores de alimentos locais, garantindo uma experiência gastronômica completa.

Piracicaba se prepara para receber a 3ª edição do aguardado Pira Beer Festival, um dos maiores eventos cervejeiros da região, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de novembro. Com entrada totalmente gratuita, o festival promete transformar o Parque da Rua do Porto João Herrmann Neto, em um vibrante ponto de encontro para amantes de cervejas artesanais, boa gastronomia e música ao vivo.

A programação musical ao vivo será um dos destaques, criando uma atmosfera festiva e acolhedora para todos os visitantes. Para os entusiastas da cerveja, o festival reeditará a popular ação promocional "PassaChopp": quem carimbar o passaporte cervejeiro, experimentando chopp em todas as cervejarias participantes, será presenteado com um copo térmico personalizado do Pira Beer, um souvenir exclusivo da edição.

Clarissa Quiararia, titular da Secretaria Municipal de Turismo, expressou grande entusiasmo com a organização. "Estamos organizando um evento ainda melhor neste ano, para proporcionar ao público uma experiência inesquecível. Mudamos, inclusive, o local de realização do festival, que nas edições anteriores aconteceu no entorno do Casarão do Turismo, e agora estamos levando para o Parque da Rua do Porto, com mais espaço e também de fácil acesso às pessoas. Esperamos grande participação dos piracicabanos e turistas, para que possam conhecer a nossa produção local de cervejas", afirmou a secretária, destacando as melhorias e a expectativa de público.

A edição anterior do Pira Beer, realizada em 2024, foi um sucesso, atraindo cerca de 10 mil pessoas e comercializando mais de 5.000 litros de cerveja artesanal. Naquela ocasião, 13 cervejarias de Piracicaba e da região turística Serra do Itaqueri disponibilizaram cerca de 60 tipos de cerveja. Para este ano, a Secretaria de Turismo informou que os nomes das cervejarias, food trucks participantes e a programação musical completa serão divulgados em breve. É importante ressaltar que será proibido adentrar ao evento com cooler, visando a organização e segurança dos participantes.

SERVIÇO