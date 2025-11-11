O principal objetivo da festa é angariar fundos para o trabalho assistencial de 13 entidades filantrópicas e 3 pastorais do município, que já são reconhecidas por sua atuação na tradicional Festa das Nações. A união de esforços visa proporcionar um fôlego financeiro essencial para que essas instituições possam dar continuidade aos seus projetos e iniciar o próximo ano com mais recursos.

Piracicaba se prepara para um grande encontro de solidariedade e celebração com a realização da 1ª Festa Brasileira – A Festa da Família. Totalmente filantrópica, a iniciativa da Diocese de Piracicaba, em parceria com a Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias municipais de Cultura e Turismo, acontecerá entre os dias 19 e 23 de novembro. O evento, que promete ser um marco comunitário de fim de ano, será sediado em um espaço cedido pela Diocese, localizado na avenida Luciano Guidotti, 1476.

Os visitantes poderão desfrutar de uma experiência que une o melhor da culinária brasileira com uma rica programação cultural. Cada entidade participante oferecerá um cardápio único e variado, garantindo uma verdadeira viagem gastronômica. Além disso, o palco da festa receberá exibições dos grupos atendidos pelas próprias entidades, proporcionando momentos de arte e valorização do talento local. Pensando no conforto e na diversão de todos, a Festa da Família contará com uma área kids segura e um estacionamento próprio, tornando o evento ideal para todas as idades.

Entre as instituições beneficiadas estão nomes conhecidos como Lions Clube Independência, Educando pelo Esporte, Grupo Escoteiro São Mário, Espaço Pipa, Crami, Funjape, Presbiteriana, Apaspi, Escola de Mães, Casa do Bom Menino, A Turma do Papai Noel, C.C.Inter e Pasca, além das três Pastorais envolvidas. A organização da festa será integralmente realizada por voluntários, reforçando o espírito de colaboração e engajamento comunitário.

Carolina Angelelli, presidente da Fenapi e uma das organizadoras da 1ª Festa Brasileira, destaca a importância da participação da população. "Ver a união da Diocese e da Prefeitura em prol destas entidades é inspirador. Este é um evento que depende diretamente do calor humano dos piracicabanos. Precisamos de cada morador, de cada família, visitando a Festa, consumindo os deliciosos pratos e garantindo que as entidades filantrópicas tenham o fôlego financeiro necessário para iniciar o próximo ano. É o momento de celebrarmos nossa união e nosso compromisso com quem mais precisa", convoca Angelelli.